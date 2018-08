Nationals 14, Marlins 12

By The Associated Press

Miami AB R H BI BB SO Avg. Dietrich lf 5 3 2 0 1 2 .289 Anderson rf 4 2 2 3 0 0 .284 Realmuto c 4 2 2 2 0 0 .310 Bour 1b 4 2 2 3 1 2 .238 Prado 3b 5 1 1 3 0 1 .194 Maybin cf 5 0 1 0 0 2 .228 Rojas 2b-ss 5 0 1 0 0 1 .253 Rivera ss 4 1 1 0 0 0 .189 Peters p 0 0 0 0 0 0 .143 e-Holaday ph 1 0 0 0 0 0 .169 Lopez p 3 0 0 0 0 2 .000 Conley p 0 0 0 0 0 0 — Rucinski p 0 0 0 0 0 0 .000 Castro 2b 2 1 2 0 0 0 .296 Totals 42 12 14 11 2 10

Washington AB R H BI BB SO Avg. Turner ss 5 3 3 8 0 0 .280 Soto lf 4 0 2 3 1 0 .312 Rendon 3b 5 0 0 0 0 1 .283 Harper rf 3 1 0 0 2 1 .213 Adams 1b 5 3 4 0 0 0 .291 Murphy 2b 3 1 0 1 1 0 .191 Taylor cf 3 3 2 0 1 0 .247 Severino c 2 0 0 0 0 1 .170 b-Reynolds ph 0 1 0 0 1 0 .250 Kieboom c 1 1 1 1 0 0 .233 Hellickson p 1 0 0 0 0 1 .059 Rodriguez p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Eaton ph 0 0 0 1 1 0 .296 Kelley p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Difo ph 1 0 0 0 0 1 .245 Kintzler p 0 0 0 0 0 0 — d-Goodwin ph 0 1 0 0 1 0 .182 Miller p 0 0 0 0 0 0 — Herrera p 0 0 0 0 0 0 — Doolittle p 0 0 0 0 0 0 — Totals 33 14 12 14 8 5

Miami 160 200 030—12 14 0 Washington 000 145 40x—14 12 1

a-walked for Rodriguez in the 5th. b-walked for Severino in the 6th. c-struck out for Kelley in the 6th. d-walked for Kintzler in the 7th. e-flied out for Peters in the 9th.

E_Rendon (2). LOB_Miami 7, Washington 4. 2B_Anderson (22), Castro (20), Soto (10), Adams (8). HR_Prado (1), off Hellickson; Bour (14), off Hellickson; Anderson (6), off Herrera; Turner (10), off Lopez; Turner (11), off Conley. RBIs_Anderson 3 (44), Realmuto 2 (40), Bour 3 (40), Prado 3 (6), Turner 8 (37), Soto 3 (24), Murphy (8), Eaton (11), Kieboom (4). SF_Murphy.

Runners left in scoring position_Miami 3 (Dietrich, Prado, Maybin); Washington 2 (Rendon 2). RISP_Miami 4 for 10; Washington 6 for 11.

Runners moved up_Anderson, Realmuto. GIDP_Adams, Murphy.

DP_Miami 2 (Rojas, Rivera, Bour), (Rojas, Bour).

Miami IP H R ER BB SO NP ERA Lopez 5 5 5 5 2 3 83 5.73 Conley, L, 2-1, BS, 1-1 2-3 2 5 5 4 1 35 3.66 Rucinski 1-3 0 0 0 0 0 2 3.18 Peters 2 5 4 4 2 1 37 7.16 Washington IP H R ER BB SO NP ERA Hellickson 4 9 9 8 1 2 75 3.81 Rodriguez 1 0 0 0 0 1 13 5.52 Kelley, W, 1-0 1 1 0 0 0 2 19 3.09 Kintzler, H, 14 1 0 0 0 0 1 9 4.05 Miller 0 1 2 2 1 0 15 3.57 Herrera 1 1 1 1 0 2 14 1.89 Doolittle, S, 22-23 1 2 0 0 0 2 13 1.49

Miller pitched to 2 batters in the 8th.

Inherited runners-scored_Rucinski 1-0, Herrera 2-2. HBP_Hellickson (Anderson), Kelley (Realmuto).

Umpires_Home, John Tumpane; First, Mike DiMuro; Second, Mark Wegner; Third, Jim Reynolds.

T_3:15. A_24,314 (41,313).

