Nationals 3, Marlins 2

By The Associated Press

Miami AB R H BI BB SO Avg. Castro 2b 5 1 2 1 0 0 .297 Anderson rf 3 0 1 0 1 0 .284 Realmuto c 4 0 0 0 0 2 .305 Prado 3b 2 0 0 1 2 0 .190 Bour 1b 3 0 0 0 1 1 .235 Cooper lf 3 0 2 0 1 1 .300 Rojas ss 4 0 2 0 0 0 .257 Maybin cf 4 1 1 0 0 0 .228 Straily p 2 0 1 0 0 1 .158 Ziegler p 0 0 0 0 0 0 — Steckenrider p 0 0 0 0 0 0 — c-Dietrich ph 1 0 0 0 0 1 .288 Barraclough p 0 0 0 0 0 0 — Totals 31 2 9 2 5 6

Washington AB R H BI BB SO Avg. Turner ss 4 0 2 0 0 0 .282 Soto lf 3 0 0 0 1 0 .305 Rendon 3b 2 1 0 0 2 0 .281 Harper cf 2 1 0 0 2 0 .211 Adams 1b 4 0 1 0 0 1 .290 Eaton rf 4 0 2 1 0 0 .304 Difo 2b 4 0 2 1 0 0 .249 Kieboom c 3 0 0 0 0 0 .217 b-Murphy ph 1 0 0 0 0 0 .188 Severino c 0 0 0 0 0 0 .170 Gonzalez p 2 0 0 0 0 0 .034 Miller p 0 0 0 0 0 0 — Kintzler p 0 0 0 0 0 0 — a-Goodwin ph 1 0 0 0 0 1 .179 Madson p 0 0 0 0 0 0 — Doolittle p 0 0 0 0 0 0 — d-Reynolds ph 1 1 1 1 0 0 .257 Totals 31 3 8 3 5 2

Miami 001 010 000—2 9 1 Washington 000 200 001—3 8 0

No outs when winning run scored.

a-struck out for Kintzler in the 7th. b-flied out for Kieboom in the 8th. c-struck out for Steckenrider in the 9th. d-homered for Doolittle in the 9th.

E_Realmuto (4). LOB_Miami 8, Washington 9. 2B_Castro (21). HR_Reynolds (8), off Barraclough. RBIs_Castro (32), Prado (7), Eaton (12), Difo (23), Reynolds (14). SB_Eaton (1). CS_Anderson (2), Turner (5). S_Straily.

Runners left in scoring position_Miami 3 (Realmuto, Cooper 2); Washington 4 (Difo, Gonzalez, Murphy 2). RISP_Miami 3 for 9; Washington 3 for 10.

GIDP_Bour, Maybin 2.

DP_Washington 4 (Kieboom, Difo), (Turner, Adams), (Rendon, Adams), (Turner, Difo, Adams).

Miami IP H R ER BB SO NP ERA Straily 6 5 2 2 3 1 111 4.55 Ziegler 1 1 0 0 0 1 14 4.71 Steckenrider 1 1 0 0 2 0 25 3.03 Barraclough, L, 0-3 0 1 1 1 0 0 5 1.41 Washington IP H R ER BB SO NP ERA Gonzalez 5 8 2 2 4 4 114 3.76 Miller 1 1 0 0 0 1 16 3.42 Kintzler 1 0 0 0 0 0 12 3.93 Madson 1 0 0 0 1 0 14 4.40 Doolittle, W, 3-2 1 0 0 0 0 1 8 1.45

Umpires_Home, Mike DiMuro; First, Mark Wegner; Second, Jim Reynolds; Third, John Tumpane.

T_3:13. A_32,652 (41,313).

