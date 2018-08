Nationals 7, Brewers 3

By The Associated Press

Washington AB R H BI BB SO Avg. Eaton rf 2 2 0 0 2 0 .320 Rendon 3b 4 0 0 0 0 1 .284 Harper cf 4 1 1 3 0 2 .216 Adams 1b 3 1 0 0 0 0 .279 Soto lf 3 2 1 1 1 0 .303 Murphy 2b 4 0 1 2 0 1 .252 Difo 2b 0 0 0 0 0 0 .240 Turner ss 4 0 0 0 0 0 .261 Wieters c 3 1 1 0 1 1 .206 Roark p 3 0 0 0 0 2 .167 a-Reynolds ph 1 0 0 0 0 1 .283 Solis p 0 0 0 0 0 0 — Herrera p 0 0 0 0 0 0 — Totals 31 7 4 6 4 8

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Thames rf-1b 4 0 0 0 0 4 .237 Cain cf 2 0 0 0 1 0 .296 Lopez p 0 0 0 0 0 0 .500 b-Kratz ph 1 1 1 0 0 0 .235 Yelich lf 4 1 2 0 0 1 .310 Aguilar 1b 3 0 0 0 0 0 .286 Perez rf 1 1 1 3 0 0 .249 Shaw 3b 4 0 1 0 0 1 .243 Saladino ss 4 0 1 0 0 2 .274 Miller 2b 4 0 1 0 0 2 .247 Pina c 4 0 0 0 0 1 .218 Peralta p 2 0 0 0 0 1 .000 Broxton cf 1 0 0 0 0 0 .180 Totals 34 3 7 3 1 12

Washington 300 031 000—7 4 1 Milwaukee 000 000 003—3 7 1

a-struck out for Roark in the 9th. b-doubled for Lopez in the 9th.

E_Soto (2), Pina (4). LOB_Washington 2, Milwaukee 5. 2B_Kratz (3). HR_Harper (25), off Peralta; Soto (11), off Peralta; Perez (7), off Solis. RBIs_Harper 3 (59), Soto (32), Murphy 2 (15), Perez 3 (25).

Runners left in scoring position_Washington 1 (Turner); Milwaukee 3 (Saladino, Miller, Pina). RISP_Washington 2 for 4; Milwaukee 2 for 5.

Advertisement

Washington IP H R ER BB SO NP ERA Roark, W, 4-12 8 3 0 0 1 11 106 4.55 Solis 2-3 4 3 3 0 1 18 5.22 Herrera 1-3 0 0 0 0 0 5 1.83 Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Peralta, L, 4-2 6 4 7 7 4 7 97 3.74 Lopez 3 0 0 0 0 1 21 2.75

Inherited runners-scored_Herrera 1-0. HBP_Peralta (Adams). WP_Peralta.

Umpires_Home, Dan Bellino; First, John Tumpane; Second, Nic Lentz; Third, Mark Wegner.

T_2:24. A_37,586 (41,900).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.