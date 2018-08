NYC FC-Sounders, Sums

By The Associated Press

New York City 0 1—1 Seattle 1 2—3

First half_1, Seattle, Roldan, 2, 36th minute.

Second half_2, Seattle, Svensson, 2 (Lodeiro), 51st. 3, New York City, Medina, 5 (Berget), 68th. 4, Seattle, Shipp, 2 (Bruin), 86th.

Goalies_New York City, Sean Johnson; Seattle, Stefan Frei.

Referee_Jair Marrufo. Assistant Referees_Peter Manikowski, Apolinar Mariscal. 4th Official_Baldomero Toledo.

A_39,528 (69,000)

Lineups

New York City_Sean Johnson; Kwame Awuah (Rodney Wallace, 82nd), Alexander Callens, Sebastien Ibeagha, Ronald Matarrita, Ben Sweat, Anton Tinnerholm (Jonathan Lewis, 60th); Jesus Medina, Maxi Moralez, Ebenezer Ofori (Ismael Tajouri, 64th); Jo Inge Berget.

Seattle_Stefan Frei; Kim Kee-Hee, Kelvin Leerdam (Alex Roldan, 83rd), Chad Marshall, Nouhou Tolo; Osvaldo Alonso (Will Bruin, 76th), Cristian Roldan, Harry Shipp, Gustav Svensson; Nicolas Lodeiro, Raul Ruidiaz (Roman Torres, 87th).

