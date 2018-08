Orioles 11, Rays 2

By The Associated Press

Tampa Bay Baltimore ab r h bi ab r h bi Krmaier cf 4 1 2 1 T.Bckhm ss 2 1 0 0 M.Duffy 3b 4 0 1 0 Schoop 2b 5 0 1 0 Bauers 1b 3 0 0 0 A.Jones cf 4 0 1 1 Cron dh 4 0 0 0 J.Ptrsn ph-rf 1 0 0 0 Wendle lf 4 0 1 0 Trumbo dh 4 0 2 1 Dan.Rbr 2b 2 0 1 0 C.Davis 1b 3 2 0 0 M.Smith rf 4 1 1 0 Vlencia 3b 4 1 1 0 Sucre c 4 0 2 1 Mancini lf 4 3 4 2 Adames ss 4 0 1 0 Rickard rf-cf 4 3 3 5 Joseph c 4 1 3 2 Totals 33 2 9 2 Totals 35 11 15 11

Tampa Bay 011 000 000— 2 Baltimore 030 404 00x—11

E_Adames (7). DP_Tampa Bay 3, Baltimore 2. LOB_Tampa Bay 7, Baltimore 6. 2B_Dan.Robertson (14), Sucre (4), A.Jones (28), Rickard 2 (5). HR_Kiermaier (4), Mancini (13), Rickard (6). SF_Trumbo (1).

IP H R ER BB SO Tampa Bay Stanek L,1-3 2 2 3 3 2 1 Beeks 3 1-3 10 8 8 3 1 Schultz 1 2-3 2 0 0 0 1 Alvarado 1 1 0 0 0 0 Baltimore Gausman W,5-8 7 9 2 2 2 5 Wright Jr. 1 0 0 0 0 0 Hess 1 0 0 0 0 1

HBP_by Hess (Robertson).

Umpires_Home, James Hoye; First, Adam Hamari; Second, Phil Cuzzi; Third, Jansen Visconti.

T_2:53. A_21,526 (45,971).

