Orioles 11, Rays 2

By The Associated Press

Tampa Bay AB R H BI BB SO Avg. Kiermaier cf 4 1 2 1 0 1 .198 Duffy 3b 4 0 1 0 0 0 .301 Bauers 1b 3 0 0 0 1 1 .241 Cron dh 4 0 0 0 0 1 .251 Wendle lf 4 0 1 0 0 0 .285 Robertson 2b 2 0 1 0 1 0 .259 Smith rf 4 1 1 0 0 1 .282 Sucre c 4 0 2 1 0 0 .226 Adames ss 4 0 1 0 0 2 .202 Totals 33 2 9 2 2 6

Baltimore AB R H BI BB SO Avg. Beckham ss 2 1 0 0 3 1 .214 Schoop 2b 5 0 1 0 0 0 .244 Jones cf 4 0 1 1 0 1 .281 a-Peterson ph-rf 1 0 0 0 0 0 .200 Trumbo dh 4 0 2 1 0 0 .253 Davis 1b 3 2 0 0 2 0 .155 Valencia 3b 4 1 1 0 0 1 .268 Mancini lf 4 3 4 2 0 0 .229 Rickard rf-cf 4 3 3 5 0 0 .214 Joseph c 4 1 3 2 0 0 .230 Totals 35 11 15 11 5 3

Tampa Bay 011 000 000— 2 9 1 Baltimore 030 404 00x—11 15 0

a-grounded out for Jones in the 8th.

E_Adames (7). LOB_Tampa Bay 7, Baltimore 6. 2B_Robertson (14), Sucre (4), Jones (28), Rickard 2 (5). HR_Kiermaier (4), off Gausman; Mancini (13), off Stanek; Rickard (6), off Stanek. RBIs_Kiermaier (14), Sucre (14), Jones (43), Trumbo (29), Mancini 2 (29), Rickard 5 (18), Joseph 2 (12). SF_Trumbo.

Runners left in scoring position_Tampa Bay 3 (Smith, Adames 2); Baltimore 3 (Beckham, Davis, Valencia). RISP_Tampa Bay 0 for 3; Baltimore 5 for 10.

GIDP_Bauers, Robertson, Beckham, Schoop, Jones.

DP_Tampa Bay 3 (Duffy, Robertson, Bauers), (Robertson, Bauers), (Beeks, Robertson, Bauers); Baltimore 2 (Valencia, Schoop, Davis), (Beckham, Schoop, Davis).

Tampa Bay IP H R ER BB SO NP ERA Stanek, L, 1-3 2 2 3 3 2 1 36 2.43 Beeks 3 1-3 10 8 8 3 1 82 15.83 Schultz 1 2-3 2 0 0 0 1 34 3.65 Alvarado 1 1 0 0 0 0 11 2.51 Baltimore IP H R ER BB SO NP ERA Gausman, W, 5-8 7 9 2 2 2 5 106 4.43 Wright Jr. 1 0 0 0 0 0 9 4.50 Hess 1 0 0 0 0 1 15 5.94

Inherited runners-scored_Schultz 2-1. HBP_Hess (Robertson).

Umpires_Home, James Hoye; First, Adam Hamari; Second, Phil Cuzzi; Third, Jansen Visconti.

T_2:53. A_21,526 (45,971).

