Padres 4, Dodgers 1

By The Associated Press

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Taylor ss 4 0 0 0 0 1 .256 Hernandez lf 4 0 0 0 0 0 .230 Turner 3b 3 0 0 0 1 0 .266 Muncy 1b 3 1 2 1 1 1 .272 Kemp rf 4 0 0 0 0 4 .312 Bellinger cf 3 0 1 0 0 0 .241 Forsythe 2b 3 0 0 0 0 3 .199 Barnes c 3 0 1 0 0 0 .213 Hill p 2 0 0 0 0 0 .059 a-Toles ph 1 0 0 0 0 0 .500 Chargois p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 30 1 4 1 2 9

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Margot cf 4 0 1 0 0 1 .240 Myers lf 4 1 1 1 0 2 .298 Renfroe rf 4 0 1 0 0 0 .240 Jankowski rf 0 0 0 0 0 0 .269 Hosmer 1b 4 0 1 0 0 1 .256 Villanueva 3b 4 0 1 0 0 0 .227 Pirela 2b 2 1 0 0 1 1 .261 Asuaje 2b 0 0 0 0 0 0 .208 Galvis ss 3 1 1 0 0 0 .234 Hedges c 3 1 2 3 0 1 .209 Lauer p 3 0 0 0 0 2 .095 Yates p 0 0 0 0 0 0 — Totals 31 4 8 4 1 8

Los Angeles 000 000 001—1 4 0 San Diego 000 040 00x—4 8 0

a-flied out for Hill in the 8th.

LOB_Los Angeles 4, San Diego 4. 2B_Bellinger (20). HR_Muncy (21), off Lauer; Hedges (4), off Hill; Myers (8), off Hill. RBIs_Muncy (39), Myers (18), Hedges 3 (16).

Runners left in scoring position_Los Angeles 2 (Forsythe 2). RISP_Los Angeles 0 for 1; San Diego 1 for 3.

Advertisement

LIDP_Galvis.

DP_Los Angeles 1 (Forsythe).

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Hill, L, 2-4 7 8 4 4 1 7 96 4.64 Chargois 1 0 0 0 0 1 15 4.66 San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Lauer, W, 5-5 8 2-3 4 1 1 2 8 115 4.40 Yates 1-3 0 0 0 0 1 6 1.51

Umpires_Home, Vic Carapazza; First, Ben May; Second, Jordan Baker; Third, Greg Gibson.

T_2:18. A_26,272 (42,445).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.