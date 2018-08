PGA – Barbasol Championship Par Scores

By The Associated Press

Saturday At Keene Trace Golf Club Nicholasville, Ky. Purse: $3.5 million Yardage: 7,328; Par 72 Third Round Robert Streb 67-68-63—198 -18 Hunter Mahan 66-68-64—198 -18 Tom Lovelady 66-67-65—198 -18 Troy Merritt 62-67-69—198 -18 Sam Ryder 68-68-63—199 -17 Blayne Barber 71-65-63—199 -17 Billy Horschel 65-66-68—199 -17 Richy Werenski 66-66-68—200 -16 Cameron Percy 67-64-69—200 -16 J.T. Poston 69-66-66—201 -15 Zac Blair 69-67-66—202 -14 Davis Love III 68-68-66—202 -14 Xinjun Zhang 70-65-67—202 -14 Andres Romero 65-67-70—202 -14 Brian Stuard 68-70-65—203 -13 David Lingmerth 67-69-67—203 -13 Brian Gay 67-68-68—203 -13 Steve Wheatcroft 68-67-68—203 -13 Josh Teater 68-66-69—203 -13 Jonathan Byrd 66-72-66—204 -12 Nick Taylor 67-71-66—204 -12 John VanDerLaan 67-70-67—204 -12 Danny Lee 69-68-67—204 -12 D.A. Points 69-69-66—204 -12 Conrad Shindler 72-64-69—205 -11 Joel Dahmen 65-72-68—205 -11 J.J. Henry 69-67-69—205 -11 Ricky Barnes 67-69-69—205 -11 Johnson Wagner 69-66-70—205 -11 Robert Garrigus 70-69-66—205 -11 William McGirt 68-72-65—205 -11 Ben Silverman 67-70-69—206 -10 Scott Brown 68-70-68—206 -10 Heath Slocum 71-67-68—206 -10 Mackenzie Hughes 68-70-68—206 -10 John Peterson 67-71-68—206 -10 Fabián Gómez 70-69-67—206 -10 D.J. Trahan 67-68-71—206 -10 Charlie Wi 68-66-72—206 -10 Shawn Stefani 66-68-72—206 -10 Chris Wilson 71-66-70—207 -9 Sebastián Muñoz 67-70-70—207 -9 Billy Hurley III 71-67-69—207 -9 Stephan Jaeger 70-67-70—207 -9 John Oda 69-69-69—207 -9 Michael Thompson 67-69-71—207 -9 Brian Davis 71-68-68—207 -9 Chris Kirk 71-68-68—207 -9 Tyler Duncan 66-72-70—208 -8 Seamus Power 70-68-70—208 -8 Peter Malnati 69-68-71—208 -8 Martin Piller 66-72-70—208 -8 Rob Oppenheim 71-67-70—208 -8 Jonathan Randolph 67-69-72—208 -8 Matt Atkins 66-69-73—208 -8 Cooper Musselman 70-69-69—208 -8 Kyle Thompson 68-69-72—209 -7 John Rollins 69-70-70—209 -7 Dicky Pride 72-68-69—209 -7 Parker McLachlin 69-68-73—210 -6 Whee Kim 71-67-72—210 -6 Lanto Griffin 67-71-72—210 -6 Daniel Summerhays 72-67-71—210 -6 Will Cannon 69-71-70—210 -6 Neal Lancaster 69-69-73—211 -5 Nicholas Lindheim 67-72-72—211 -5 Chip McDaniel 74-66-71—211 -5 Shaun Micheel 70-68-75—213 -3 Michael Bradley 69-70-74—213 -3 Olin Browne 70-70-73—213 -3 Jay Don Blake 70-70-73—213 -3 Ethan Tracy 70-70-73—213 -3 Jason Bohn 68-70-76—214 -2

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.