PGA – Barbasol Championship Par Scores

Friday At Keene Trace Golf Club Nicholasville, Ky. Purse: $3.5 million Yardage: 7,328; Par 72 Partial Second Round Troy Merritt 62-67—129 -15 Billy Horschel 65-66—131 -13 Shawn Stefani 66-68—134 -10 Hunter Mahan 66-68—134 -10 Josh Teater 68-66—134 -10 Robert Streb 67-68—135 -9 Steve Wheatcroft 68-67—135 -9 D.J. Trahan 67-68—135 -9 Davis Love III 68-68—136 -8 Michael Thompson 67-69—136 -8 Parker McLachlin 69-68—137 -7 Tyler Duncan 66-72—138 -6 Seamus Power 70-68—138 -6 Scott Brown 68-70—138 -6 Jonathan Byrd 66-72—138 -6 Billy Hurley III 71-67—138 -6 Martin Piller 66-72—138 -6 Nick Taylor 67-71—138 -6 Michael Bradley 69-70—139 -5 John Rollins 69-70—139 -5 Brian Davis 71-68—139 -5 Fabián Gómez 70-69—139 -5 Chris Kirk 71-68—139 -5 Dicky Pride 72-68—140 -4 William McGirt 68-72—140 -4 Olin Browne 70-70—140 -4 Skip Kendall 73-68—141 -3 John Merrick 70-71—141 -3 Matt Every 70-71—141 -3 James Hahn 71-70—141 -3 Cameron Tringale 72-69—141 -3 Cody Gribble 71-71—142 -2 Chad Campbell 74-70—144 E Robert Allenby 73-71—144 E Brendon Todd 71-74—145 +1 Ken Duke 74-72—146 +2 Mark Wilson 75-71—146 +2 Tim Herron 71-75—146 +2 Marc Turnesa 70-77—147 +3 Steven Bowditch 78-74—152 +8 John Huston 74-78—152 +8 George ll 72—WD Dudley Hart 74—WD Len Mattiace 76—WD Carl Pettersson 77—WD Zecheng Dou 79—WD

Leaderboard at time of suspended play

