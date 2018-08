PGA – Barbasol Championship Scores

By The Associated Press

Saturday At Keene Trace Golf Club Nicholasville, Ky. Purse: $3.5 million Yardage: 7,328; Par 72 Second Round Troy Merritt 62-67—129 Billy Horschel 65-66—131 Cameron Percy 67-64—131 Richy Werenski 66-66—132 Andres Romero 65-67—132 Tom Lovelady 66-67—133 Shawn Stefani 66-68—134 Hunter Mahan 66-68—134 Josh Teater 68-66—134 Charlie Wi 68-66—134 Robert Streb 67-68—135 Steve Wheatcroft 68-67—135 D.J. Trahan 67-68—135 Xinjun Zhang 70-65—135 Matt Atkins 66-69—135 Johnson Wagner 69-66—135 J.T. Poston 69-66—135 Brian Gay 67-68—135 Davis Love III 68-68—136 Michael Thompson 67-69—136 Jonathan Randolph 67-69—136 Zac Blair 69-67—136 David Lingmerth 67-69—136 Blayne Barber 71-65—136 J.J. Henry 69-67—136 Ricky Barnes 67-69—136 Sam Ryder 68-68—136 Conrad Shindler 72-64—136 Parker McLachlin 69-68—137 Joel Dahmen 65-72—137 John VanDerLaan 67-70—137 Stephan Jaeger 70-67—137 Danny Lee 69-68—137 Peter Malnati 69-68—137 Kyle Thompson 68-69—137 Sebastián Muñoz 67-70—137 Ben Silverman 67-70—137 Chris Wilson 71-66—137 Tyler Duncan 66-72—138 Seamus Power 70-68—138 Scott Brown 68-70—138 Jonathan Byrd 66-72—138 Billy Hurley III 71-67—138 Martin Piller 66-72—138 Nick Taylor 67-71—138 Heath Slocum 71-67—138 Neal Lancaster 69-69—138 John Oda 69-69—138 Rob Oppenheim 71-67—138 Jason Bohn 68-70—138 Mackenzie Hughes 68-70—138 Brian Stuard 68-70—138 D.A. Points 69-69—138 John Peterson 67-71—138 Shaun Micheel 70-68—138 Whee Kim 71-67—138 Lanto Griffin 67-71—138 Michael Bradley 69-70—139 John Rollins 69-70—139 Brian Davis 71-68—139 Fabián Gómez 70-69—139 Chris Kirk 71-68—139 Daniel Summerhays 72-67—139 Robert Garrigus 70-69—139 Cooper Musselman 70-69—139 Nicholas Lindheim 67-72—139 Dicky Pride 72-68—140 William McGirt 68-72—140 Olin Browne 70-70—140 Will Cannon 69-71—140 Jay Don Blake 70-70—140 Ethan Tracy 70-70—140 Chip McDaniel 74-66—140 Missed Cut Skip Kendall 73-68—141 John Merrick 70-71—141 Matt Every 70-71—141 James Hahn 71-70—141 Cameron Tringale 72-69—141 Frank Adams III 70-71—141 Domenico Geminiani 74-67—141 Roberto Díaz 69-72—141 Tim Wilkinson 69-72—141 Aaron Baddeley 68-73—141 Spencer Levin 73-68—141 Duffy Waldorf 69-72—141 Kevin Foley 72-69—141 Andrew Yun 73-68—141 Cody Gribble 71-71—142 Tyson Alexander 71-71—142 Grover Justice 72-70—142 Harris English 70-72—142 Brendon de Jonge 68-74—142 Corey Conners 73-70—143 Tyrone Van Aswegen 72-71—143 Wesley Bryan 69-74—143 Chad Campbell 74-70—144 Robert Allenby 73-71—144 Arjun Atwal 76-68—144 Martin Flores 73-71—144 Tommy Gainey 73-71—144 Adam Schenk 69-75—144 Stuart Appleby 73-71—144 Brendon Todd 71-74—145 Greg Kraft 72-73—145 Charlie Beljan 70-75—145 David Hearn 75-70—145 Derek Fathauer 70-75—145 Dru Love 70-75—145 Cameron Beckman 70-75—145 Ken Duke 74-72—146 Mark Wilson 75-71—146 Tim Herron 71-75—146 Ryan Wenzler 70-76—146 Marc Turnesa 70-77—147 Ted Purdy 75-72—147 Peter Lonard 72-75—147 Daniel Chopra 75-73—148 Chris Smith 73-75—148 Frank Lickliter II 78-71—149 Brittany Lincicome 78-71—149 Brett Wetterich 75-74—149 Steven Bowditch 78-74—152 John Huston 74-78—152 Jonathan Kaye 76-76—152

