PGA Tour-A Military Tribute at the Greenbrier Scores

By The Associated Press

Thursday At The Greenbrier (The Old White TPC) White Sulphur Springs, W.Va. Purse: $7.3 million Yardage: 7,286; Par: 70 (34-36) First Round Webb Simpson 31-30—61 Whee Kim 30-32—62 Joaquin Niemann 32-31—63 Kelly Kraft 31-33—64 Keegan Bradley 34-31—65 J.J. Henry 32-33—65 Jason Kokrak 33-32—65 Chad Campbell 31-34—65 Steve Wheatcroft 33-33—66 Tom Hoge 33-33—66 Austin Cook 29-37—66 Xander Schauffele 31-35—66 Ryan Moore 31-35—66 Billy Hurley III 32-34—66 Ollie Schniederjans 34-32—66 Harold Varner III 32-34—66 Robert Streb 30-36—66 Zecheng Dou 35-31—66 David Lingmerth 33-33—66 Kevin Chappell 32-34—66 Phil Mickelson 34-32—66 Brandt Snedeker 33-33—66 Stephan Jaeger 32-34—66 Steve Marino 33-34—67 Danny Lee 34-33—67 Fabian Gomez 34-33—67 Dominic Bozzelli 32-35—67 Abraham Ancer 36-31—67 Cameron Percy 33-34—67 Joel Dahmen 32-35—67 Blayne Barber 32-35—67 Jonathan Randolph 32-35—67 Brett Stegmaier 33-34—67 Anirban Lahiri 33-34—67 Corey Conners 32-35—67 Harris English 34-33—67 Ryan Armour 31-36—67 Peter Malnati 33-34—67 Brian Harman 34-33—67 Tony Finau 31-36—67 Jamie Lovemark 33-34—67 Bronson Burgoon 32-35—67 Denny McCarthy 34-33—67 Sam Saunders 34-34—68 J.J. Spaun 34-34—68 John Merrick 33-35—68 James Hahn 33-35—68 Jim Furyk 34-34—68 Charles Howell III 32-36—68 Bubba Watson 34-34—68 Tyrone Van Aswegen 32-36—68 Michael Thompson 32-36—68 Ben Silverman 33-35—68 Adam Schenk 34-34—68 Martin Piller 35-33—68 Tyler Duncan 36-32—68 David Hearn 34-34—68 Zac Blair 34-34—68 Alex Cejka 33-35—68 Russell Henley 32-36—68 Johnson Wagner 34-34—68 Ryan Blaum 31-37—68 John Peterson 35-33—68 Andrew Putnam 34-35—69 Brice Garnett 33-36—69 Mackenzie Hughes 35-34—69 Matt Every 34-35—69 Dicky Pride 34-35—69 Bill Haas 34-35—69 Ben Crane 35-34—69 Norman Xiong 33-36—69 T.J. Vogel 33-36—69 Wes Homan 33-36—69 J.T. Poston 35-34—69 Keith Mitchell 32-37—69 William McGirt 34-35—69 Nick Watney 31-38—69 Wesley Bryan 34-35—69 Vijay Singh 34-35—69 Kevin Kisner 33-36—69 Hudson Swafford 34-35—69 Kevin Na 34-35—69 Talor Gooch 30-39—69 Rory Sabbatini 32-37—69 Lanto Griffin 32-37—69 Ethan Tracy 32-37—69 Will Claxton 33-36—69 Scott Brown 36-34—70 Seamus Power 36-34—70 Scott Piercy 36-34—70 Jonas Blixt 36-34—70 Aaron Wise 35-35—70 Patton Kizzire 32-38—70 Brian Gay 33-37—70 Steven Bowditch 33-37—70 Derek Fathauer 35-35—70 Blake Taylor 37-33—70 Tommy Gainey 33-37—70 J.B. Holmes 35-35—70 Patrick Rodgers 35-35—70 Scott Stallings 36-34—70 Nicholas Lindheim 34-36—70 David S. Bradshaw 33-37—70 Tom Lovelady 34-36—70 Roberto Diaz 34-36—70 Sam Ryder 38-32—70 Logan Lagodich 33-37—70 Jason Gore 33-38—71 Richy Werenski 36-35—71 Stuart Appleby 34-37—71 Parker McLachlin 36-35—71 Michael Kim 37-34—71 Vaughn Taylor 33-38—71 Jonathan Byrd 34-37—71 Andrew Yun 35-36—71 Omar Uresti 36-35—71 Rob Oppenheim 33-38—71 George McNeill 35-36—71 Trey Mullinax 37-34—71 Nick Taylor 37-34—71 Daniel Summerhays 32-39—71 Cameron Tringale 33-38—71 C.T. Pan 34-37—71 Ken Duke 36-35—71 Chris Couch 34-37—71 Xinjun Zhang 33-38—71 Kevin Streelman 34-38—72 Shawn Stefani 36-36—72 John Huh 35-37—72 Sam O’Dell 37-35—72 Tim Herron 35-37—72 Chris Stroud 35-37—72 Brandon Harkins 36-36—72 Matt Jones 36-36—72 Bob Estes 36-36—72 Matt Atkins 36-36—72 Martin Flores 34-39—73 Ted Potter, Jr. 35-38—73 Brian Davis 37-36—73 Kyle Thompson 35-38—73 Ricky Barnes 36-37—73 Chase Seiffert 36-37—73 Davey Jude 36-37—73 Robert Allenby 36-38—74 Sean O’Hair 36-38—74 Robert Garrigus 38-36—74 Conrad Shindler 39-35—74 Devin Gee 36-38—74 Cody Gribble 38-37—75 Troy Matteson 38-37—75 Jimmy Walker 35-40—75 Geoff Ogilvy 37-38—75 Jon Curran 37-40—77 John Daly 35-42—77 Brendon de Jonge 41-37—78 Smylie Kaufman 39-40—79

