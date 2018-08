PGA Tour Champions Money Leaders

By The Associated Press

Through July 1 Trn Money 1. David Toms 13 $1,376,659 2. Jerry Kelly 13 $1,364,202 3. Miguel Angel Jimenez 12 $1,103,483 4. Bernhard Langer 13 $1,076,346 5. Paul Broadhurst 13 $1,070,966 6. Scott McCarron 14 $953,190 7. Steve Stricker 6 $926,235 8. Tim Petrovic 11 $905,221 9. Joe Durant 13 $796,662 10. Gene Sauers 14 $719,361 11. Vijay Singh 10 $630,093 12. Tom Lehman 13 $597,662 13. Scott Parel 13 $538,020 14. Colin Montgomerie 13 $531,002 15. Kevin Sutherland 13 $518,761 16. Paul Goydos 13 $518,640 17. Kirk Triplett 11 $489,585 18. Mark Calcavecchia 14 $445,797 19. Tom Pernice Jr. 14 $433,640 20. Lee Janzen 13 $425,173 21. Rocco Mediate 13 $424,602 22. Jeff Maggert 12 $409,130 23. Brandt Jobe 12 $404,013 24. Steve Flesch 11 $380,525 25. Billy Andrade 13 $380,018 26. Glen Day 12 $338,352 27. Scott Dunlap 12 $327,156 28. Woody Austin 13 $321,636 29. Wes Short, Jr. 13 $309,437 30. Jesper Parnevik 13 $306,343 31. Doug Garwood 11 $299,178 32. Duffy Waldorf 14 $297,220 33. Billy Mayfair 11 $295,893 34. David Frost 13 $294,560 35. Carlos Franco 14 $293,946 36. Jeff Sluman 14 $276,136 37. Jay Haas 12 $270,484 38. Marco Dawson 12 $254,831 39. Russ Cochran 12 $244,170 40. Bart Bryant 10 $244,112 41. Scott Verplank 13 $242,342 42. Corey Pavin 12 $232,396 43. Tommy Tolles 9 $231,425 44. Tom Byrum 11 $229,389 45. Jerry Smith 13 $229,139 46. Bob Estes 4 $227,315 47. Stephen Ames 13 $217,650 48. Olin Browne 14 $210,103 49. David McKenzie 11 $206,015 50. Kent Jones 10 $204,638

