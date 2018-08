PGA Tour Champions Money Leaders

By The Associated Press

Through July 29 Trn Money 1. Jerry Kelly 15 $1,542,509 2. Miguel Angel Jiménez 14 $1,485,013 3. David Toms 15 $1,412,767 4. Bernhard Langer 15 $1,328,029 5. Scott McCarron 16 $1,201,770 6. Paul Broadhurst 15 $1,100,736 7. Vijay Singh 12 $1,077,200 8. Tim Petrovic 13 $933,313 9. Steve Stricker 6 $926,235 10. Joe Durant 15 $811,198 11. Gene Sauers 16 $745,161 12. Jeff Maggert 14 $663,312 13. Tom Lehman 15 $661,847 14. Scott Parel 15 $643,696 15. Brandt Jobe 14 $627,203 16. Kirk Triplett 13 $609,645 17. Kevin Sutherland 15 $580,214 18. Colin Montgomerie 15 $569,309 19. Paul Goydos 15 $534,982 20. Tom Pernice Jr. 16 $502,967 21. Mark Calcavecchia 16 $481,499 22. Rocco Mediate 14 $459,322 23. Lee Janzen 14 $429,233 24. Billy Andrade 15 $416,453 25. Duffy Waldorf 16 $409,312 26. Woody Austin 15 $408,891 27. Glen Day 14 $405,552 28. Steve Flesch 13 $394,485 29. Jesper Parnevik 15 $364,626 30. Wes Short, Jr. 15 $359,837 31. Scott Dunlap 14 $354,526 32. Bart Bryant 11 $339,312 33. Marco Dawson 14 $335,186 34. Stephen Ames 15 $331,372 35. Billy Mayfair 13 $313,381 36. Doug Garwood 12 $310,378 37. Carlos Franco 15 $305,146 38. Kenny Perry 9 $304,859 39. David Frost 15 $303,850 40. Jeff Sluman 16 $295,304 41. Jay Haas 13 $286,826 42. Tom Byrum 12 $279,789 43. Scott Verplank 15 $262,794 44. Jerry Smith 14 $259,939 45. Corey Pavin 14 $252,264 46. Russ Cochran 14 $249,794 47. Bob Estes 6 $245,631 48. Tommy Tolles 11 $242,625 49. David McKenzie 13 $239,562 50. Kent Jones 11 $232,008

