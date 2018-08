PGA Tour-Quicken Loans Par Scores

By The Associated Press

Sunday At TPC Potomac at Avenel Farm Bethesda, Md. Purse: $7.1 million Yardage: 7,107; Par: 70 Final Francesco Molinari (500), $1,278,000 67-65-65-62—259 -21 Ryan Armour (300), $766,800 66-65-68-68—267 -13 Sung Kang (190), $482,800 72-64-68-64—268 -12 Abraham Ancer (123), $312,400 65-70-62-72—269 -11 Tiger Woods (123), $312,400 70-65-68-66—269 -11 Bronson Burgoon (95), $246,725 68-70-65-67—270 -10 Beau Hossler (95), $246,725 65-66-71-68—270 -10 Brian Gay (78), $198,800 67-64-72-68—271 -9 Chesson Hadley (78), $198,800 71-64-68-68—271 -9 Andrew Landry (78), $198,800 63-72-65-71—271 -9 Ryan Palmer (78), $198,800 70-67-67-67—271 -9 Rickie Fowler (65), $163,300 70-66-69-67—272 -8 Ben Crane (56), $133,125 70-68-66-69—273 -7 Stephan Jaeger (56), $133,125 67-73-65-68—273 -7 Anirban Lahiri (56), $133,125 67-74-65-67—273 -7 Marc Leishman (56), $133,125 67-67-69-70—273 -7 Billy Horschel (46), $96,087 64-68-75-67—274 -6 Charles Howell III (46), $96,087 70-67-70-67—274 -6 Dylan Meyer, $96,087 70-67-70-67—274 -6 Joaquin Niemann, $96,087 68-67-74-65—274 -6 Troy Merritt (46), $96,087 68-68-66-72—274 -6 C.T. Pan (46), $96,087 67-67-68-72—274 -6 Ryan Blaum (36), $65,320 67-72-64-72—275 -5 Stewart Cink (36), $65,320 68-69-69-69—275 -5 Joel Dahmen (36), $65,320 66-69-69-71—275 -5 Ted Potter, Jr. (36), $65,320 72-66-68-69—275 -5 Zac Blair (30), $50,410 67-66-66-77—276 -4 Robert Garrigus (30), $50,410 70-69-68-69—276 -4 J.T. Poston (30), $50,410 71-68-69-68—276 -4 Andrew Putnam (30), $50,410 64-71-69-72—276 -4 J.J. Spaun (30), $50,410 63-73-73-67—276 -4 Doc Redman, $36,841 70-69-74-64—277 -3 Alex Cejka (20), $36,841 71-68-68-70—277 -3 Fabián Gómez (20), $36,841 68-69-71-69—277 -3 Brandon Harkins (20), $36,841 73-68-66-70—277 -3 Cameron Percy (20), $36,841 69-68-70-70—277 -3 Ollie Schniederjans (20), $36,841 68-68-70-71—277 -3 Kyle Stanley (20), $36,841 71-67-66-73—277 -3 Kevin Streelman (20), $36,841 72-62-67-76—277 -3 Chris Stroud (20), $36,841 71-69-70-67—277 -3 Byeong Hun An (12), $24,850 69-70-67-72—278 -2 Corey Conners (12), $24,850 69-70-70-69—278 -2 Tyler Duncan (12), $24,850 69-69-68-72—278 -2 David Hearn (12), $24,850 71-69-72-66—278 -2 Adam Schenk (12), $24,850 69-67-72-70—278 -2 Harold Varner III (12), $24,850 73-65-71-69—278 -2 Johnson Wagner (12), $24,850 70-65-72-71—278 -2 Kiradech Aphibarnrat, $18,062 70-69-68-72—279 -1 Adam Hadwin (9), $18,062 69-72-68-70—279 -1 David Lingmerth (9), $18,062 68-71-72-68—279 -1 Sam Ryder (9), $18,062 67-68-71-73—279 -1 Ethan Tracy (9), $18,062 69-69-68-73—279 -1 Jonas Blixt (6), $16,208 71-66-72-71—280 E Martin Flores (6), $16,208 72-68-71-69—280 E Patrick Rodgers (6), $16,208 68-71-70-71—280 E Gary Woodland (6), $16,208 69-69-73-69—280 E Blayne Barber (6), $16,208 70-70-68-72—280 E Derek Fathauer (6), $16,208 69-68-71-72—280 E Seamus Power (6), $16,208 66-70-72-72—280 E Scott Brown (5), $15,407 70-70-73-69—282 +2 Roberto Díaz (5), $15,407 68-68-70-76—282 +2 James Hahn (5), $15,407 69-70-71-72—282 +2 Jimmy Walker (5), $15,407 74-67-71-70—282 +2 Dominic Bozzelli (4), $14,626 70-70-73-70—283 +3 Lanto Griffin (4), $14,626 68-72-69-74—283 +3 John Huh (4), $14,626 70-64-71-78—283 +3 Tom Lovelady (4), $14,626 71-68-72-72—283 +3 Kevin Na (4), $14,626 70-70-72-71—283 +3 Nick Watney (4), $14,626 69-72-70-72—283 +3 Xinjun Zhang (4), $14,626 71-70-73-69—283 +3 Doug Ghim, $13,987 73-68-71-72—284 +4 Bill Haas (3), $13,987 72-69-74-69—284 +4 Kevin Tway (3), $13,774 70-71-77-70—288 +8 Jamie Lovemark (3), $13,632 68-70-72-82—292 +12

