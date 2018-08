PGA Tour Statistics

By The Associated Press

Through July 8 FedExCup Season Points

1, Dustin Johnson, 2,012.777. 2, Justin Thomas, 1,986.393. 3, Bubba Watson, 1,853.718. 4, Justin Rose, 1,743.239. 5, Jason Day, 1,603.415. 6, Bryson DeChambeau, 1,578.033. 7, Patrick Reed, 1,491.011. 8, Phil Mickelson, 1,467.638. 9, Patton Kizzire, 1,335.000. 10, Tony Finau, 1,326.932.

Scoring Average

1, Dustin Johnson, 68.602. 2, Justin Rose, 69.165. 3, Henrik Stenson, 69.296. 4, Justin Thomas, 69.358. 5, Paul Casey, 69.422. 6, Webb Simpson, 69.473. 7, Tommy Fleetwood, 69.495. 8, Brooks Koepka, 69.517. 9, Jason Day, 69.629. 10, Rickie Fowler, 69.686.

Driving Distance

1, Trey Mullinax, 319.4. 2, Tony Finau, 317.2. 3, Rory McIlroy, 317.0. 4, Tom Lovelady, 314.8. 5, Luke List, 314.6. 6, Bubba Watson, 313.6. 7, Gary Woodland, 313.1. 8, Keith Mitchell, 312.2. 9, Justin Thomas, 311.9. 10, 2 tied with 310.8.

Driving Accuracy Percentage

1, Henrik Stenson, 77.99%. 2, Ryan Armour, 73.84%. 3, Ryan Moore, 72.12%. 4, Kyle Stanley, 72.06%. 5, Brian Stuard, 71.35%. 6, Chez Reavie, 71.00%. 7, K.J. Choi, 70.81%. 8, Jim Furyk, 70.50%. 9, Russell Henley, 70.39%. 10, Emiliano Grillo, 70.27%.

Greens in Regulation Percentage

1, Henrik Stenson, 75.00%. 2, Kevin Streelman, 72.01%. 3, Adam Scott, 71.90%. 4, Jordan Spieth, 71.67%. 5, Kyle Stanley, 71.46%. 6, Russell Knox, 71.35%. 7, Sam Ryder, 71.11%. 8, Keegan Bradley, 71.08%. 9, Gary Woodland, 71.01%. 10, Bubba Watson, 70.81%.

Total Driving

1, Keegan Bradley, 56. 2, Tommy Fleetwood, 63. 3, Bronson Burgoon, 66. 4, Gary Woodland, 84. 5, Hudson Swafford, 87. 6, Adam Scott, 95. 7 (tie), Justin Rose and Kevin Chappell, 103. 9 (tie), Jason Day and J.J. Spaun, 104.

SG-Putting

1, Jason Day, 1.193. 2, Phil Mickelson, 1.054. 3, Greg Chalmers, .790. 4, Sam Burns, .780. 5, Peter Malnati, .672. 6, Webb Simpson, .646. 7, Justin Rose, .626. 8, Daniel Summerhays, .624. 9, Alex Noren, .607. 10, Michael Thompson, .606.

Birdie Average

1, Dustin Johnson, 4.66. 2, Jon Rahm, 4.64. 3, Justin Rose, 4.59. 4, Phil Mickelson, 4.51. 5, Jason Day, 4.31. 6, Justin Thomas, 4.29. 7, Brooks Koepka, 4.22. 8, Jordan Spieth, 4.21. 9, Chesson Hadley, 4.19. 10, Bryson DeChambeau, 4.18.

Eagles (Holes per)

1 (tie), Dustin Johnson and Justin Thomas, 72.0. 3 (tie), Rafa Cabrera Bello and Conrad Shindler, 84.0. 5, Sam Burns, 90.0. 6, Kiradech Aphibarnrat, 92.6. 7, Patrick Reed, 98.2. 8, Tony Finau, 99.0. 9, Bubba Watson, 106.0. 10, 3 tied with 108.0.

Sand Save Percentage

1, Jason Day, 65.12%. 2, Ben Crane, 64.04%. 3, Louis Oosthuizen, 63.77%. 4, Phil Mickelson, 62.75%. 5, Justin Rose, 62.34%. 6, Seamus Power, 61.82%. 7, Henrik Stenson, 61.11%. 8, Zac Blair, 60.87%. 9, Padraig Harrington, 60.29%. 10, Matt Kuchar, 60.19%.

All-Around Ranking

1, Dustin Johnson, 238. 2, Justin Thomas, 251. 3, Rickie Fowler, 297. 4, Tommy Fleetwood, 305. 5, Justin Rose, 310. 6, Paul Casey, 322. 7, Jon Rahm, 340. 8, Patrick Cantlay, 397. 9, Bubba Watson, 398. 10, 2 tied with 400.

