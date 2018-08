Phillies 17, Pirates 5

By The Associated Press

Philadelphia Pittsburgh ab r h bi ab r h bi C.Hrnan 2b 5 3 3 0 J.Bell 1b 5 1 1 0 Alfaro ph-3b 1 0 0 0 S.Marte cf 4 0 2 1 Hoskins lf 5 3 3 2 G.Plnco rf 4 2 1 0 O.Hrrra cf 6 2 2 4 Moran 3b 4 1 1 1 C.Sntna 1b 3 2 1 3 Smoker p 0 0 0 0 N.Wllms rf 3 0 1 0 Luplow lf 1 1 1 0 Hunter p 0 0 0 0 E.Diaz c 2 0 0 1 Cozens ph-rf 2 0 0 0 Stllngs ph-c 1 0 0 0 Kingery ss 5 3 4 1 Dckrson lf 4 0 3 1 Knapp c 4 2 2 3 Glasnow p 0 0 0 0 Franco 3b 3 0 1 2 Meadows ph 1 0 0 0 E.Ramos p 0 0 0 0 Hrrison 2b 4 0 3 1 Altherr rf 0 1 0 0 Mercer ss 3 0 0 0 Neshek p 0 0 0 0 Nvrskas p 0 0 0 0 Ltr Jr. p 1 0 0 0 Freese 3b 2 0 0 0 Morgan p 0 0 0 0 Tr.Wllm p 0 0 0 0 Pivetta p 2 0 0 0 Brault p 1 0 0 0 A.Davis p 0 0 0 0 Rich.Rd p 0 0 0 0 Vlentin 3b-2b 4 1 1 2 Moroff ss 3 0 0 0 Totals 44 17 18 17 Totals 39 5 12 5

Philadelphia 023 002 703—17 Pittsburgh 102 100 001— 5

E_Harrison (3), Kingery (8). DP_Philadelphia 1, Pittsburgh 1. LOB_Philadelphia 13, Pittsburgh 13. 2B_Hoskins (21), C.Santana (17), Knapp (4), Franco (12), Valentin (4), J.Bell (18), G.Polanco (21), Harrison (7). 3B_Dickerson (4). HR_O.Herrera (15), Knapp (4). SB_S.Marte 3 (21), Harrison (3). SF_C.Santana (6).

IP H R ER BB SO Philadelphia Pivetta 2 2-3 5 3 1 2 2 Davis 1 2-3 3 1 1 0 1 Ramos W,3-0 2-3 0 0 0 0 0 Hunter H,16 1 1 0 0 1 0 Neshek 1 1 0 0 0 2 Leiter Jr. 1 0 0 0 0 1 Morgan 1 2 1 1 1 2 Pittsburgh Williams L,6-7 2 1-3 5 5 5 2 0 Brault 2 2-3 1 0 0 1 2 Rodriguez 2-3 2 2 2 3 1 Neverauskas 2-3 3 4 4 1 2 Smoker 2-3 2 3 3 2 1 Glasnow 2 5 3 3 1 6

HBP_by Pivetta (Harrison), by Williams (Hernandez), by Brault (Knapp), by Leiter Jr. (Marte). WP_Brault, Pivetta, Rodriguez, Neshek, Glasnow.

Umpires_Home, Alfonso Marquez; First, Mike Estabrook; Second, Roberto Ortiz; Third, Chad Fairchild.

T_4:30. A_24,846 (38,362).

