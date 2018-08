Phillies 17, Pirates 5

By The Associated Press

Philadelphia AB R H BI BB SO Avg. Hernandez 2b 5 3 3 0 0 1 .268 c-Alfaro ph-3b 1 0 0 0 0 1 .245 Hoskins lf 5 3 3 2 2 0 .256 Herrera cf 6 2 2 4 1 2 .277 Santana 1b 3 2 1 3 2 0 .224 N.Williams rf 3 0 1 0 1 0 .238 Hunter p 0 0 0 0 0 0 — a-Cozens ph-rf 2 0 0 0 0 2 .118 Kingery ss 5 3 4 1 1 1 .235 Knapp c 4 2 2 3 1 1 .232 Franco 3b 3 0 1 2 0 1 .263 Ramos p 0 0 0 0 0 0 — Altherr rf 0 1 0 0 2 0 .173 Neshek p 0 0 0 0 0 0 — Leiter Jr. p 1 0 0 0 0 1 .000 Morgan p 0 0 0 0 0 0 — Pivetta p 2 0 0 0 0 0 .154 Davis p 0 0 0 0 0 0 .000 Valentin 3b-2b 4 1 1 2 0 2 .216 Totals 44 17 18 17 10 12

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Bell 1b 5 1 1 0 0 0 .253 Marte cf 4 0 2 1 0 0 .269 Polanco rf 4 2 1 0 1 2 .231 Moran 3b 4 1 1 1 0 0 .262 Smoker p 0 0 0 0 0 0 — Luplow lf 1 1 1 0 0 0 1.000 Diaz c 2 0 0 1 1 0 .297 b-Stallings ph-c 1 0 0 0 1 1 .167 Dickerson lf 4 0 3 1 0 1 .309 Glasnow p 0 0 0 0 0 0 .000 d-Meadows ph 1 0 0 0 0 1 .293 Harrison 2b 4 0 3 1 0 0 .265 Mercer ss 3 0 0 0 0 1 .248 Neverauskas p 0 0 0 0 0 0 — Freese 3b 2 0 0 0 0 1 .263 T.Williams p 0 0 0 0 1 0 .074 Brault p 1 0 0 0 0 1 .200 Rodriguez p 0 0 0 0 0 0 .000 Moroff ss 3 0 0 0 0 0 .196 Totals 39 5 12 5 4 8

Philadelphia 023 002 703—17 18 1 Pittsburgh 102 100 001— 5 12 1

a-struck out for Hunter in the 7th. b-struck out for Diaz in the 7th. c-struck out for Hernandez in the 9th. d-struck out for Glasnow in the 9th.

E_Kingery (8), Harrison (3). LOB_Philadelphia 13, Pittsburgh 13. 2B_Hoskins (21), Santana (17), Knapp (4), Franco (12), Valentin (4), Bell (18), Polanco (21), Harrison (7). 3B_Dickerson (4). HR_Herrera (15), off T.Williams; Knapp (4), off Smoker. RBIs_Hoskins 2 (55), Herrera 4 (51), Santana 3 (51), Kingery (25), Knapp 3 (14), Franco 2 (40), Valentin 2 (6), Marte (37), Moran (34), Diaz (23), Dickerson (34), Harrison (21). SB_Marte 3 (21), Harrison (3). SF_Santana.

Runners left in scoring position_Philadelphia 7 (Herrera, Knapp 2, Pivetta 3, Cozens); Pittsburgh 7 (Moran 2, Mercer 2, Moroff 2, Freese). RISP_Philadelphia 9 for 20; Pittsburgh 5 for 17.

Advertisement

Runners moved up_Bell, Diaz, Polanco. GIDP_Herrera, Bell.

DP_Philadelphia 1 (Santana, Kingery); Pittsburgh 1 (Bell, Mercer, T.Williams).

Philadelphia IP H R ER BB SO NP ERA Pivetta 2 2-3 5 3 1 2 2 74 4.62 Davis 1 2-3 3 1 1 0 1 34 4.15 Ramos, W, 3-0 2-3 0 0 0 0 0 6 1.21 Hunter, H, 16 1 1 0 0 1 0 19 4.67 Neshek 1 1 0 0 0 2 15 0.00 Leiter Jr. 1 0 0 0 0 1 15 3.72 Morgan 1 2 1 1 1 2 22 5.32 Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA T.Williams, L, 6-7 2 1-3 5 5 5 2 0 51 4.60 Brault 2 2-3 1 0 0 1 2 47 4.65 Rodriguez 2-3 2 2 2 3 1 28 2.67 Neverauskas 2-3 3 4 4 1 2 30 11.85 Smoker 2-3 2 3 3 2 1 31 11.12 Glasnow 2 5 3 3 1 6 49 5.06

Inherited runners-scored_Davis 2-0, Ramos 1-0, Brault 2-0, Neverauskas 3-0, Smoker 2-2. HBP_Pivetta (Harrison), T.Williams (Hernandez), Brault (Knapp), Leiter Jr. (Marte). WP_Brault, Pivetta, Rodriguez, Neshek, Glasnow.

Umpires_Home, Alfonso Marquez; First, Mike Estabrook; Second, Roberto Ortiz; Third, Chad Fairchild.

T_4:30. A_24,846 (38,362).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.