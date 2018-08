Pirates 5, Mets 0

By The Associated Press

New York AB R H BI BB SO Avg. Rosario ss 3 0 0 0 1 1 .245 Nimmo cf 4 0 0 0 0 3 .254 Flores 1b 4 0 0 0 0 1 .266 Conforto lf 4 0 1 0 0 2 .230 Bautista rf 4 0 1 0 0 1 .220 McNeil 2b 3 0 1 0 1 1 .333 Mesoraco c 4 0 1 0 0 1 .227 Evans 3b 3 0 0 0 1 1 .167 deGrom p 3 0 2 0 0 0 .111 Gsellman p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 32 0 6 0 3 11

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Frazier 2b 4 0 3 1 0 1 .262 Crick p 0 0 0 0 0 0 — Rodriguez p 0 0 0 0 0 0 .000 Marte cf 4 0 0 0 0 1 .289 Polanco rf 4 2 3 0 0 1 .245 Moran 3b 4 0 2 2 0 1 .268 Osuna 1b 4 0 0 0 0 1 .180 Luplow lf 4 2 1 0 0 0 .206 Cervelli c 3 0 1 1 0 0 .239 Mercer ss 3 1 1 0 1 0 .260 Williams p 2 0 0 0 0 1 .069 Santana p 0 0 0 0 0 0 — a-Freese ph 1 0 0 1 0 0 .287 Rodriguez 2b 1 0 0 0 0 0 .165 Totals 34 5 11 5 1 6

New York 000 000 000—0 6 0 Pittsburgh 000 001 22x—5 11 0

a-grounded out for Santana in the 7th.

LOB_New York 8, Pittsburgh 7. 2B_deGrom (1), Frazier (7), Polanco 2 (24). RBIs_Frazier (10), Moran 2 (39), Cervelli (37), Freese (33). SB_Rosario (9), Polanco (5), Luplow (1). S_Cervelli.

Runners left in scoring position_New York 4 (Nimmo 3, Flores); Pittsburgh 2 (Marte, Rodriguez). RISP_New York 0 for 7; Pittsburgh 5 for 10.

Runners moved up_Rosario, Moran, Freese. GIDP_Mesoraco.

DP_Pittsburgh 1 (Mercer, Frazier, Osuna).

New York IP H R ER BB SO NP ERA deGrom, L, 5-6 7 8 3 3 0 5 94 1.82 Gsellman 1 3 2 2 1 1 24 4.27 Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Williams, W, 9-7 6 5 0 0 3 5 97 3.89 Santana, H, 14 1 1 0 0 0 1 15 3.02 Crick, H, 9 1 0 0 0 0 3 18 2.02 Rodriguez 1 0 0 0 0 2 13 2.83

Umpires_Home, Mark Wegner; First, Dan Bellino; Second, John Tumpane; Third, Nic Lentz.

T_2:41. A_35,900 (38,362).

