Pirates 6, Nationals 3

By The Associated Press

Washington AB R H BI BB SO Avg. Turner ss 4 0 0 0 0 1 .275 Soto lf 4 1 1 1 0 1 .301 Rendon 3b 4 0 1 0 0 2 .280 Harper cf 4 1 1 1 0 1 .218 Adams 1b 4 1 1 0 0 1 .291 Murphy 2b 4 0 2 0 0 0 .211 Eaton rf 3 0 3 1 0 0 .312 c-Taylor ph 1 0 0 0 0 1 .243 Wieters c 4 0 1 0 0 1 .232 J.Rodriguez p 2 0 0 0 0 2 .000 Grace p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Goodwin ph 1 0 0 0 0 1 .186 Kelley p 0 0 0 0 0 0 .000 Miller p 0 0 0 0 0 0 — d-Reynolds ph 1 0 0 0 0 0 .297 Totals 36 3 10 3 0 11

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Dickerson lf 5 2 2 1 0 0 .309 Marte cf 3 1 1 0 1 1 .279 Polanco rf 3 2 2 4 1 0 .236 Moran 3b 4 0 1 1 0 0 .258 Cervelli c 3 0 0 0 1 0 .254 Freese 1b 4 0 2 0 0 1 .268 Harrison 2b 4 0 0 0 0 2 .256 Moroff ss 2 1 0 0 2 0 .188 Nova p 2 0 0 0 0 1 .000 R.Rodriguez p 0 0 0 0 0 0 .000 Santana p 0 0 0 0 0 0 — b-Meadows ph 1 0 0 0 0 1 .295 Vazquez p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 31 6 8 6 5 6

Washington 010 011 000—3 10 0 Pittsburgh 330 000 00x—6 8 0

a-struck out for Grace in the 7th. b-struck out for Santana in the 8th. c-struck out for Eaton in the 9th. d-grounded out for Miller in the 9th.

LOB_Washington 6, Pittsburgh 7. 2B_Eaton (5), Marte (15), Moran (13), Freese (6). 3B_Dickerson (5). HR_Soto (9), off Nova; Harper (22), off Nova; Polanco (13), off J.Rodriguez. RBIs_Soto (27), Harper (51), Eaton (13), Dickerson (35), Polanco 4 (47), Moran (36). SB_Marte (23), Polanco (4). S_Nova.

Runners left in scoring position_Washington 1 (Wieters); Pittsburgh 4 (Moran, Harrison, Nova 2). RISP_Washington 1 for 3; Pittsburgh 4 for 14.

Advertisement

GIDP_Reynolds.

DP_Pittsburgh 1 (Moroff, Harrison, Freese).

Washington IP H R ER BB SO NP ERA J.Rodriguez, L, 0-1 5 8 6 6 4 4 90 6.86 Grace 1 0 0 0 1 0 14 3.03 Kelley 1 0 0 0 0 1 14 2.73 Miller 1 0 0 0 0 1 9 3.86 Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Nova, W, 5-6 5 2-3 8 3 3 0 5 91 4.50 R.Rodriguez, H, 3 1 1-3 0 0 0 0 2 15 2.57 Santana, H, 9 1 0 0 0 0 3 11 3.40 Vazquez, S, 19-23 1 2 0 0 0 1 20 3.29

Inherited runners-scored_R.Rodriguez 1-0. PB_Cervelli (4).

Umpires_Home, Gabe Morales; First, Ed Hickox; Second, Jerry Meals; Third, Chris Segal.

T_2:49. A_14,073 (38,362).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.