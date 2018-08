Pirates 9, Reds 2

By The Associated Press

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Dickerson lf 5 3 4 2 0 0 .315 Marte cf 4 1 2 1 0 0 .287 Polanco rf 5 1 2 3 0 3 .237 Diaz c 5 0 1 1 0 2 .287 Moran 3b 5 0 0 0 0 1 .266 Bell 1b 5 0 2 0 0 0 .269 Rodriguez 2b 4 2 2 1 0 1 .178 Moroff ss 4 1 1 1 0 0 .186 Nova p 3 1 1 0 0 0 .026 Feliz p 0 0 0 0 0 0 .000 Glasnow p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 40 9 15 9 0 7

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Peraza ss 4 0 2 0 0 0 .296 Gennett 2b 3 0 0 0 0 0 .319 Herrera 2b 1 0 0 0 0 0 .111 Votto 1b 2 0 0 0 1 0 .284 Casali c 1 0 0 0 0 0 .298 Suarez 3b 3 0 0 0 0 1 .307 Brice p 0 0 0 0 0 0 .000 b-Lorenzen ph 1 0 0 0 0 1 .333 Crockett p 0 0 0 0 0 0 — Winker rf 3 1 0 0 1 1 .300 Barnhart c-1b 4 0 1 0 0 0 .248 Duvall lf 4 1 1 0 0 1 .203 Ervin cf 3 0 2 2 0 0 .255 Harvey p 1 0 0 0 0 0 .061 Stephens p 1 0 0 0 0 0 .000 a-Dixon ph-3b 1 0 0 0 0 0 .212 Totals 32 2 6 2 2 4

Pittsburgh 240 201 000—9 15 0 Cincinnati 000 000 200—2 6 0

a-lined out for Stephens in the 7th. b-struck out for Brice in the 8th.

LOB_Pittsburgh 6, Cincinnati 5. 2B_Dickerson (23), Diaz (10), Rodriguez (5), Peraza (17), Duvall (17). HR_Polanco (17), off Harvey; Dickerson (11), off Harvey; Marte (15), off Harvey; Rodriguez (5), off Harvey. RBIs_Dickerson 2 (42), Marte (49), Polanco 3 (54), Diaz (25), Rodriguez (18), Moroff (9), Ervin 2 (5). S_Marte, Nova.

Runners left in scoring position_Pittsburgh 4 (Diaz, Moran 2, Nova); Cincinnati 1 (Lorenzen). RISP_Pittsburgh 5 for 10; Cincinnati 1 for 4.

GIDP_Suarez.

DP_Pittsburgh 1 (Moran, Rodriguez, Bell).

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Nova, W, 6-6 6 2-3 5 2 2 2 2 98 4.28 Feliz 1 1-3 1 0 0 0 1 14 5.35 Glasnow 1 0 0 0 0 1 12 4.58 Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Harvey, L, 5-6 3 2-3 8 8 8 0 2 59 5.21 Stephens 3 1-3 7 1 1 0 3 65 4.82 Brice 1 0 0 0 0 1 15 5.62 Crockett 1 0 0 0 0 1 14 4.91

Inherited runners-scored_Feliz 1-0, Stephens 1-1. WP_Stephens.

Umpires_Home, Chad Whitson; First, Adrian Johnson; Second, Tripp Gibson; Third, Greg Gibson.

T_2:46. A_23,615 (42,319).

