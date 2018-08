Rangers 5, Indians 0

By The Associated Press

Cleveland AB R H BI BB SO Avg. Lindor ss 4 0 1 0 0 0 .293 Brantley lf 4 0 1 0 0 0 .302 Ramirez 3b 1 0 0 0 2 0 .304 Alonso 1b 3 0 0 0 1 0 .258 Cabrera rf 3 0 1 0 1 1 .242 Diaz dh 4 0 1 0 0 1 .545 Kipnis 2b 3 0 0 0 1 1 .219 Gomes c 4 0 1 0 0 1 .245 Naquin cf 4 0 0 0 0 0 .267 Totals 30 0 5 0 5 4

Texas AB R H BI BB SO Avg. Choo dh 3 0 0 0 1 1 .288 Odor 2b 3 1 3 3 0 0 .259 Andrus ss 4 1 1 0 0 3 .261 Profar 3b 4 0 1 0 0 0 .246 Guzman 1b 4 0 0 0 0 2 .249 Gallo rf 2 0 0 0 1 0 .187 Rua rf-lf 1 1 1 2 0 0 .195 Kiner-Falefa c 4 0 1 0 0 1 .250 Calhoun lf 3 0 0 0 0 0 .154 Tocci rf 0 0 0 0 0 0 .105 DeShields cf 1 2 0 0 2 1 .207 Totals 29 5 7 5 4 8

Cleveland 000 000 000—0 5 0 Texas 001 010 03x—5 7 1

E_Profar (18). LOB_Cleveland 9, Texas 5. 2B_Lindor (33), Brantley (26). HR_Odor (7), off Perez; Rua (6), off Ramirez. RBIs_Odor 3 (27), Rua 2 (12). SB_Odor (8), Andrus (4), DeShields 2 (18). SF_Odor.

Runners left in scoring position_Cleveland 4 (Cabrera 2, Diaz 2); Texas 3 (Profar, Guzman 2). RISP_Cleveland 0 for 7; Texas 3 for 9.

Runners moved up_Alonso, Brantley, Choo, Profar. LIDP_Kipnis. GIDP_Alonso, Kiner-Falefa.

DP_Cleveland 1 (Kipnis, Lindor, Alonso); Texas 2 (Gallardo, Andrus, Guzman), (Gallo, Guzman).

Cleveland IP H R ER BB SO NP ERA Clevinger, L, 7-6 6 2-3 4 2 2 4 7 102 3.43 Perez 1-3 1 1 1 0 0 7 1.23 Ramirez 1 2 2 2 0 1 19 3.91 Texas IP H R ER BB SO NP ERA Gallardo, W, 4-1 6 3 0 0 4 1 72 7.18 Leclerc, H, 12 1 1 0 0 0 2 18 2.06 Diekman, H, 13 1 1 0 0 1 1 26 3.28 Gearrin 1 0 0 0 0 0 7 3.57

Perez pitched to 1 batter in the 8th.

Inherited runners-scored_Perez 1-0. HBP_Diekman (Ramirez).

Umpires_Home, D.J. Reyburn; First, Ryan Blakney; Second, Sam Holbrook; Third, Jim Wolf.

T_2:33. A_21,829 (49,115).

