Rangers 9, Diamondbacks 5

By The Associated Press

Texas AB R H BI BB SO Avg. Choo rf 5 2 2 4 0 2 .280 Leclerc p 0 0 0 0 0 0 — Diekman p 0 0 0 0 0 0 — Odor 2b 5 1 1 1 0 1 .268 Andrus ss 5 1 2 0 0 0 .277 Beltre 3b 4 1 1 0 1 1 .292 Profar 1b 3 1 1 1 2 0 .251 Guzman 1b 0 0 0 0 0 0 .238 Chirinos c 4 2 3 1 1 0 .222 Gallo lf 5 0 0 0 0 2 .187 DeShields cf 3 1 1 1 2 1 .207 Perez p 2 0 0 0 0 2 .000 a-Calhoun ph 1 0 1 1 0 0 .235 Moore p 0 0 0 0 0 0 — Butler p 0 0 0 0 0 0 .000 Gearrin p 0 0 0 0 0 0 — c-Tocci ph-rf 2 0 0 0 0 0 .153 Totals 39 9 12 9 6 9

Arizona AB R H BI BB SO Avg. Jay lf 4 2 2 0 1 1 .278 Escobar 3b 4 0 2 2 0 1 .279 Goldschmidt 1b 4 1 0 0 1 1 .277 Pollock cf 5 0 1 0 0 0 .291 Souza Jr. rf 4 1 1 3 0 2 .241 Ahmed ss 3 0 1 0 1 1 .240 Marte 2b 4 0 2 0 0 1 .249 Murphy c 4 0 0 0 0 2 .213 Ray p 2 0 0 0 0 1 .000 Hirano p 0 0 0 0 0 0 — De La Rosa p 0 0 0 0 0 0 .000 b-Owings ph 0 1 0 0 1 0 .199 Andriese p 0 0 0 0 0 0 — d-Descalso ph 1 0 0 0 0 1 .262 Chafin p 0 0 0 0 0 0 — Totals 35 5 9 5 4 11

Texas 000 032 211—9 12 1 Arizona 100 031 000—5 9 0

a-singled for Perez in the 6th. b-walked for De La Rosa in the 6th. c-grounded out for Gearrin in the 8th. d-struck out for Andriese in the 8th.

E_Beltre (9). LOB_Texas 9, Arizona 8. 2B_Andrus (11), Chirinos (14), Ahmed (22). 3B_Andrus (2), Jay (5), Marte (10). HR_Choo (19), off Ray; Odor (10), off Andriese; Choo (20), off Andriese; Souza Jr. (2), off Perez. RBIs_Choo 4 (51), Odor (31), Profar (52), Chirinos (45), DeShields (20), Calhoun (4), Escobar 2 (65), Souza Jr. 3 (15). SB_Chirinos (2). SF_Escobar.

Runners left in scoring position_Texas 6 (Choo 2, Beltre, DeShields 3); Arizona 4 (Jay, Goldschmidt, Ahmed, Ray). RISP_Texas 6 for 16; Arizona 2 for 11.

Runners moved up_Gallo.

Texas IP H R ER BB SO NP ERA Perez 5 6 4 1 2 5 81 6.50 Moore 2-3 1 1 1 2 1 20 7.75 Butler, W, 2-1 1-3 0 0 0 0 0 1 3.79 Gearrin, H, 4 1 1 0 0 0 0 13 4.05 Leclerc, H, 15 1 1 0 0 0 3 15 2.27 Diekman 1 0 0 0 0 2 13 3.69 Arizona IP H R ER BB SO NP ERA Ray 5 1-3 2 4 4 4 6 98 5.05 Hirano 0 1 1 1 1 0 16 2.33 De La Rosa 2-3 1 0 0 1 1 15 4.63 Andriese, L, 3-5 2 6 3 3 0 1 33 4.38 Chafin 1 2 1 1 0 1 17 1.67

Hirano pitched to 2 batters in the 6th.

Inherited runners-scored_Butler 2-0, Hirano 1-1, De La Rosa 2-1.

Umpires_Home, Angel Hernandez; First, Chris Segal; Second, Tim Timmons; Third, Mike Muchlinski.

T_3:33. A_20,639 (48,519).

