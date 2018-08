Rapids-Impact, Sums

By The Associated Press

Colorado 0 1—1 Montreal 0 2—2

First half_None.

Second half_1, Montreal, Taider, 2 (Silva), 55th minute. 2, Montreal, Taider, 3 (Piatti), 56th. 3, Colorado, Badji, 7, 78th.

Goalies_Colorado, Tim Howard; Montreal, Evan Bush.

Yellow Cards_Wilson, Colorado, 93rd.

Referee_Allen Chapman. Assistant Referees_Jeremy Kieso, Peter Balciunas. 4th Official_Malik Badawi.

A_16,030 (20,801)

Lineups

Colorado_Tim Howard; Kortne Ford, Axel Sjoberg, Tommy Smith, Danny Wilson, Deklan Wynne; Johan Blomberg (Shkelzen Gashi, 87th), Sam Nicholson, Jack Price; Yannick Boli (Dominique Badji, 50th), Joe Mason (Jack McBean, 70th).

Montreal_Evan Bush; Chris Duvall, Rod Fanni, Jukka Raitala, Alejandro Silva; Ken Krolicki, Daniel Lovitz, Ignacio Piatti, Samuel Piette, Saphir Taider (Shamit Shome, 78th); Matteo Mancosu (Anthony Jackson-Hamel, 67th).

