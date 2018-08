Rapids-Real Salt Lake, Sums

By The Associated Press

Colorado 1 1—2 Real Salt Lake 2 0—2

First half_1, Real Salt Lake, Kreilach, 4 (Plata), 11th minute. 2, Real Salt Lake, Plata, 6 (Savarino), 17th. 3, Colorado, McBean, 2 (penalty kick), 33rd.

Second half_4, Colorado, Serna, 1, 88th.

Goalies_Colorado, Tim Howard; Real Salt Lake, Nick Rimando.

Yellow Cards_Ford, Colorado, 9th; McBean, Colorado, 14th; Baird, Real Salt Lake, 59th; Glad, Real Salt Lake, 73rd.

Referee_Baldomero Toledo. Assistant Referees_Felisha Mariscal, TJ Zablocki. 4th Official_Joseph Dickerson.

A_19,207 (20,213 )

___

Lineups

Colorado_Tim Howard; Edgar Castillo, Kortne Ford (Dillon Serna, 86th), Axel Sjoberg, Tommy Smith, Danny Wilson; Johan Blomberg, Sam Nicholson, Jack Price (Nana Boateng, 70th); Yannick Boli (Enzo Martinez, 26th), Jack McBean.

Real Salt Lake_Nick Rimando; Nick Besler, Justen Glad (Taylor Peay, 93rd), Aaron Herrera; Corey Baird (Sunny, 85th), Kyle Beckerman, Damir Kreilach, Albert Rusnak, Jefferson Savarino; Brooks Lennon, Joao Plata (Sebastian Saucedo, 70th).

