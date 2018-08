Rapids-United, Sums

By The Associated Press

Colorado 0 1—1 D.C. United 1 1—2

First half_1, D.C. United, Rooney, 1 (Acosta), 33rd minute.

Second half_2, Colorado, Acosta, 2 (McBean), 82nd. 3, D.C. United, Jackson (own goal), 91st.

Goalies_Colorado, Tim Howard; D.C. United, David Ousted.

Yellow Cards_Wilson, Colorado, 66th; McBean, Colorado, 74th; Jackson, Colorado, 92nd; Price, Colorado, 97th.

Referee_Ramy Touchan. Assistant Referees_Corey Parker, Craig Lowry. 4th Official_Robert Sibiga.

A_18,931 (20,000)

___

Lineups

Colorado_Tim Howard; Edgar Castillo, Kortne Ford (Niki Jackson, 76th), Axel Sjoberg, Tommy Smith, Danny Wilson; Kellyn Acosta, Johan Blomberg (Dillon Serna, 63rd), Sam Nicholson, Jack Price; Giles Barnes (Jack McBean, 63rd).

D.C. United_David Ousted; Steve Birnbaum, Oniel Fisher, Joseph Mora, Kofi Opare; Luciano Acosta, Yamil Asad, Russell Canouse (Darren Mattocks, 87th), Junior Moreno (Chris Durkin, 89th), Zoltan Stieber (Ulises Segura, 82nd); Wayne Rooney.

