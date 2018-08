Rapids-Whitecaps, Sums

By The Associated Press

Colorado 1 0—1 Vancouver 0 0—0

First half_1, Colorado, De Jong (own goal), 43rd minute.

Second half_None.

Goalies_Colorado, Tim Howard; Vancouver, Brian Rowe.

Yellow Cards_Price, Colorado, 16th; Castillo, Colorado, 33rd; Wilson, Colorado, 48th; Blomberg, Colorado, 80th; Wynne, Colorado, 82nd; De Jong, Vancouver, 93rd.

Referee_Nima Saghafi. Assistant Referees_Eric Weisbrod, TJ Zablocki. 4th Official_Daniel Radford.

A— 21,038 (22,100)

Lineups

Colorado_Tim Howard; Nana Boateng (Kortne Ford, 61st), Edgar Castillo, Axel Sjoberg, Tommy Smith, Danny Wilson, Deklan Wynne; Sam Nicholson, Jack Price; Yannick Boli (Jack McBean, 81st), Joe Mason (Johan Blomberg, 73rd).

Vancouver_Brian Rowe; Sean Franklin, Doneil Henry, Efrain Juarez, Kendall Waston (Jordon Mutch, 46th); Marcel De Jong, Felipe Martins, Brek Shea (Erik Hurtado, 74th); Alphonso Davies, Kei Kamara, Nicolas Mezquida (Anthony Blondell, 67th).

