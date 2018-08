Rays 4, Tigers 2

By The Associated Press

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Candelario 3b 4 0 0 0 0 2 .225 Castellanos rf 4 0 1 0 0 2 .305 Goodrum 2b 4 0 1 0 0 2 .257 Hicks 1b 4 0 1 0 0 2 .278 Martinez dh 4 0 0 0 0 0 .236 Mahtook lf 4 1 1 0 0 1 .208 McCann c 4 1 2 2 0 2 .227 Rodriguez ss 3 0 0 0 1 1 .167 Jones cf 3 0 1 0 0 2 .218 Totals 34 2 7 2 1 14

Tampa Bay AB R H BI BB SO Avg. Kiermaier cf 5 2 3 1 0 1 .175 Duffy 3b 4 1 2 0 0 1 .310 Bauers lf-1b 3 0 0 0 1 1 .234 Cron 1b 4 1 3 3 0 0 .253 Gomez rf 0 0 0 0 0 0 .206 Choi dh 4 0 2 0 0 1 .265 Adames ss 4 0 0 0 0 1 .216 Wendle 2b 4 0 1 0 0 2 .278 Sucre c 4 0 0 0 0 1 .213 Smith rf-lf 4 0 1 0 0 0 .275 Totals 36 4 12 4 1 8

Detroit 000 200 000—2 7 0 Tampa Bay 001 000 30x—4 12 1

E_Gomez (5). LOB_Detroit 6, Tampa Bay 9. 2B_Castellanos (29), Jones (17), Cron (17), Choi (3), Wendle (9). HR_McCann (6), off Andriese; Kiermaier (2), off Zimmermann; Cron (18), off Zimmermann. RBIs_McCann 2 (27), Kiermaier (7), Cron 3 (46). SB_Smith (16).

Runners left in scoring position_Detroit 4 (Candelario 2, Martinez 2); Tampa Bay 7 (Kiermaier, Choi, Adames 3, Sucre, Smith). RISP_Detroit 0 for 7; Tampa Bay 1 for 11.

Runners moved up_Hicks, Adames.

Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Zimmermann, L, 4-1 6 2-3 11 4 4 1 5 105 3.71 Wilson 1 0 0 0 0 2 15 3.79 Stumpf 1-3 1 0 0 0 1 6 5.40 Tampa Bay IP H R ER BB SO NP ERA Wood 1 2 0 0 0 2 22 1.80 Andriese 3 3 2 2 1 6 49 3.76 Yarbrough, W, 8-4 3 1 0 0 0 4 38 3.62 Castillo, H, 8 1 1 0 0 0 0 7 1.80 Romo, S, 11-16 1 0 0 0 0 2 12 3.95

Inherited runners-scored_Wilson 1-0. WP_Zimmermann.

Umpires_Home, Nick Mahrley; First, Lance Barrett; Second, Bill Welke; Third, Andy Fletcher.

T_2:40. A_13,922 (42,735).

