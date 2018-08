Rays 5, Tigers 2

By The Associated Press

Detroit Tampa Bay ab r h bi ab r h bi Cndlrio 3b 4 1 1 0 Krmaier cf 3 1 1 1 Cstllns rf 4 1 1 1 M.Duffy 3b 3 0 1 0 Goodrum 2b 4 0 2 1 Dan.Rbr lf 3 1 0 0 Joh.Hck c 4 0 1 0 W.Ramos c 4 1 1 3 V.Mrtin dh 4 0 0 0 Cron dh 4 0 0 0 Ro.Rdrg 1b-ss 4 0 0 0 Bauers 1b 4 0 1 0 J.Jones cf 3 0 0 0 Hchvrra ss 4 0 1 0 J.Iglss ss 1 0 0 0 Gomez rf 2 1 0 0 Adduci pr-1b 0 0 0 0 Adames 2b 3 1 1 1 V.Reyes lf 3 0 0 0 Totals 31 2 5 2 Totals 30 5 6 5

Detroit 000 000 002—2 Tampa Bay 005 000 00x—5

LOB_Detroit 4, Tampa Bay 5. 2B_Castellanos (28), Bauers (10). HR_W.Ramos (14). SB_Gomez (6). CS_J.Iglesias (5).

IP H R ER BB SO Detroit Boyd L,4-8 6 4 5 5 1 8 Coleman 1 1 0 0 2 0 Alcantara 1 1 0 0 0 0 Tampa Bay Stanek 2 1 0 0 0 2 Alvarado W,1-3 2 0 0 0 0 3 Schultz 2 0 0 0 1 3 Kolarek 2 2-3 4 2 2 0 0 Romo S,10-15 1-3 0 0 0 0 1

HBP_by Boyd (Robertson), by Kolarek (Iglesias).

Umpires_Home, Andy Fletcher; First, Nick Mahrley; Second, Lance Barrett; Third, Bill Welke.

Advertisement

T_2:25. A_13,478 (42,735).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.