Rays 9, Marlins 6

By The Associated Press

Tampa Bay AB R H BI BB SO Avg. Kiermaier cf 8 1 1 0 0 1 .149 Duffy 3b 6 2 2 0 1 0 .315 Bauers 1b 8 1 2 2 0 3 .253 Ramos c 6 2 2 2 2 2 .291 Wendle lf 5 0 1 0 0 2 .263 Roe p 0 0 0 0 0 0 — Romo p 1 0 0 0 0 1 .000 Stanek p 0 0 0 0 0 0 — Nuno p 2 0 2 1 0 0 1.000 1-Eovaldi pr 0 1 0 0 0 0 .000 Sucre p 0 0 0 0 0 0 .228 Alvarado p 0 0 0 0 0 0 — Robertson 2b 5 1 3 2 2 2 .268 Hechavarria ss 8 1 3 1 0 0 .262 Smith rf 2 0 2 1 0 0 .275 Field rf-lf 5 0 1 0 0 2 .217 Yarbrough p 1 0 0 0 0 1 .000 a-Cron ph 1 0 0 0 0 1 .239 Pruitt p 0 0 0 0 0 0 — c-Adames ph 1 0 1 0 0 0 .236 Wood p 0 0 0 0 0 0 — e-Gomez ph-rf 3 0 0 0 0 1 .198 Totals 62 9 20 9 5 16

Miami AB R H BI BB SO Avg. Castro 2b 7 1 2 0 1 0 .288 Anderson rf 5 0 1 1 0 2 .284 Hernandez p 0 0 0 0 0 0 .000 g-Rivera ph 1 0 0 0 0 0 .195 Conley p 0 0 0 0 0 0 — Holaday c 1 0 0 1 0 0 .176 Realmuto c-1b 7 0 1 2 0 2 .306 Bour 1b 6 1 3 0 0 1 .236 Graves p 1 0 0 0 0 1 .000 h-Straily ph 0 0 0 0 1 0 .118 Maybin lf-rf 8 0 1 0 0 3 .224 Rojas 3b 5 0 2 0 2 0 .255 Riddle ss 7 1 1 0 0 1 .241 Brinson cf 6 1 1 0 1 1 .186 Richards p 1 0 1 2 0 0 .133 b-Shuck ph 0 1 0 0 1 0 .198 Guerrero p 0 0 0 0 0 0 — d-Lopez ph 1 0 0 0 0 0 .000 Steckenrider p 0 0 0 0 0 0 — Ziegler p 0 0 0 0 0 0 — Barraclough p 0 0 0 0 0 0 — f-Dietrich ph-lf 3 1 2 0 0 1 .291 Totals 59 6 15 6 6 12

Tampa Bay 220 000 000 000 000 5—9 20 1 Miami 020 020 000 000 000 2—6 15 1

a-struck out for Yarbrough in the 4th. b-walked for Richards in the 5th. c-singled for Pruitt in the 6th. d-grounded out for Guerrero in the 6th. e-struck out for Wood in the 9th. f-hit by pitch for Barraclough in the 9th. g-popped out for Hernandez in the 11th. h-walked for Graves in the 16th.

1-ran for Nuno in the 16th.

E_Bauers (2), Brinson (7). LOB_Tampa Bay 13, Miami 14. 2B_Bauers (8), Robertson 2 (12), Hechavarria (5), Realmuto (20), Riddle (5). HR_Ramos (12), off Richards. RBIs_Bauers 2 (9), Ramos 2 (45), Robertson 2 (22), Hechavarria (20), Smith (18), Nuno (1), Anderson (41), Realmuto 2 (38), Richards 2 (2), Holaday (8). SB_Kiermaier (5). CS_Robertson (1). SF_Realmuto, Holaday.

Runners left in scoring position_Tampa Bay 5 (Kiermaier, Wendle 2, Robertson, Hechavarria); Miami 6 (Castro, Realmuto 2, Maybin, Riddle, Rivera). RISP_Tampa Bay 5 for 15; Miami 4 for 14.

Runners moved up_Anderson. LIDP_Gomez. FIDP_Rojas. GIDP_Kiermaier 2, Duffy.

DP_Tampa Bay 2 (Kiermaier, Ramos), (Duffy, Robertson, Bauers); Miami 4 (Riddle, Castro, Bour), (Riddle, Bour), (Realmuto, Rojas), (Riddle, Castro, Rojas).

Tampa Bay IP H R ER BB SO NP ERA Yarbrough 3 4 2 2 1 3 46 3.84 Pruitt 2 5 2 2 1 0 34 4.18 Wood 3 0 0 0 1 0 37 1.69 Roe 1 0 0 0 1 1 21 2.65 Romo 2 2 0 0 0 2 42 4.34 Stanek 2 0 0 0 0 3 23 1.98 Nuno, W, 3-0 2 1 0 0 1 3 26 1.50 Sucre 1-3 3 2 2 0 0 14 54.00 Alvarado, S, 3-5 2-3 0 0 0 1 0 14 2.83 Miami IP H R ER BB SO NP ERA Richards 5 9 4 4 0 5 78 5.26 Guerrero 1 2 0 0 0 1 19 4.28 Steckenrider 1 1 0 0 0 2 15 3.11 Ziegler 1 0 0 0 0 1 11 4.95 Barraclough 1 2 0 0 1 3 29 1.17 Hernandez 2 0 0 0 1 1 23 4.78 Conley 1 0 0 0 0 2 10 1.42 Graves, L, 0-1 4 6 5 5 3 1 68 7.36

Inherited runners-scored_Alvarado 2-1. HBP_Richards (Duffy), Roe (Dietrich), Graves 2 (Robertson,Gomez). WP_Pruitt.

Umpires_Home, Jerry Meals; First, Chris Segal; Second, Gabe Morales; Third, Ed Hickox.

T_5:31. A_6,259 (36,742).

