Rays 9, Mets 0

By The Associated Press

Tampa Bay AB R H BI BB SO Avg. Wendle lf 3 2 2 1 2 0 .276 Duffy 3b 3 1 0 0 2 0 .306 Bauers rf 3 3 2 1 2 0 .240 Cron 1b 5 1 2 3 0 0 .244 Robertson 2b 4 1 1 2 0 0 .261 Hechavarria ss 4 1 0 0 1 1 .250 M.Smith cf 2 0 1 1 1 0 .276 Field cf 2 0 0 0 0 1 .214 Sucre c 4 0 0 0 1 1 .224 Eovaldi p 4 0 1 1 0 3 .143 Kittredge p 1 0 0 0 0 1 .000 Totals 35 9 9 9 9 7

New York AB R H BI BB SO Avg. Nimmo cf 3 0 1 0 1 1 .262 Flores 1b-2b 4 0 0 0 0 1 .263 Cabrera 2b 2 0 0 0 0 2 .281 Sewald p 0 0 0 0 0 0 .000 Peterson p 0 0 0 0 0 0 .000 Conforto rf 2 0 0 0 1 0 .223 Frazier 3b 3 0 0 0 0 1 .217 D.Smith lf 3 0 0 0 0 3 .207 Mesoraco c 3 0 1 0 0 1 .236 Reyes ss 3 0 0 0 0 1 .175 Flexen p 0 0 0 0 0 0 — a-Kaczmarski ph 1 0 0 0 0 0 .000 Beck p 0 0 0 0 0 0 .000 b-Rosario ph 1 0 0 0 0 0 .236 Bashlor p 1 0 0 0 0 0 .000 Plawecki 1b 0 0 0 0 0 0 .225 c-Bautista ph 1 0 0 0 0 0 .216 Totals 27 0 2 0 2 10

Tampa Bay 302 011 020—9 9 0 New York 000 000 000—0 2 0

a-flied out for Flexen in the 3rd. b-grounded out for Beck in the 6th. c-popped out for Plawecki in the 9th.

LOB_Tampa Bay 9, New York 2. 2B_Bauers (9), M.Smith (13). HR_Cron (17), off Flexen; Bauers (3), off Beck; Wendle (3), off Sewald. RBIs_Wendle (22), Bauers (10), Cron 3 (42), Robertson 2 (24), M.Smith (19), Eovaldi (1).

Runners left in scoring position_Tampa Bay 4 (Robertson 2, Hechavarria, Eovaldi); New York 2 (Flores 2). RISP_Tampa Bay 5 for 13; New York 0 for 2.

Runners moved up_Hechavarria, Cron, Sucre, Reyes. GIDP_Sucre, Frazier, Bashlor.

DP_Tampa Bay 2 (Robertson, Duffy, Cron), (Hechavarria, Robertson, Cron); New York 1 (Reyes, Cabrera, Flores).

Tampa Bay IP H R ER BB SO NP ERA Eovaldi, W, 3-3 7 1 0 0 0 9 79 3.35 Kittredge 2 1 0 0 2 1 31 8.68 New York IP H R ER BB SO NP ERA Flexen, L, 0-2 3 5 5 5 3 2 76 12.79 Beck 3 2 2 2 4 0 48 4.50 Bashlor 1 0 0 0 0 1 12 4.76 Sewald 1 2 2 2 2 2 29 5.18 Peterson 1 0 0 0 0 2 13 3.14

HBP_Flexen (Robertson). WP_Kittredge. PB_Mesoraco (5).

Umpires_Home, Mark Carlson; First, Gerry Davis; Second, Brian Knight; Third, Nic Lentz.

T_2:42. A_24,653 (41,922).

