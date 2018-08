RBC Canadian Open Scores

By The Associated Press

Saturday At Glen Abbey Golf Club Oakville, Ontario Purse: $6.2 million Yardage: 7,253; Par 72 Third Round

a-denotes amateur

Dustin Johnson 68-66-65—199 Byeong Hun An 66-67-66—199 Kevin Tway 66-65-68—199 Whee Kim 67-65-67—199 Hudson Swafford 66-70-67—203 Rory Sabbatini 68-67-68—203 Abraham Ancer 73-66-65—204 Joel Dahmen 69-68-67—204 Chris Stroud 65-72-67—204 Danny Lee 68-69-67—204 Robert Garrigus 63-72-69—204 Johnson Wagner 68-65-71—204 Tyler Duncan 71-69-65—205 Charley Hoffman 68-71-66—205 Tony Finau 71-67-67—205 Mackenzie Hughes 69-69-67—205 Shane Lowry 70-67-68—205 Tommy Fleetwood 66-71-68—205 Zac Blair 67-67-71—205 Keegan Bradley 69-63-73—205 Jamie Lovemark 71-69-66—206 Ryan Yip 68-72-66—206 Graeme McDowell 67-72-67—206 Brandt Snedeker 68-70-68—206 Ricky Barnes 67-70-69—206 George Cunningham 67-70-69—206 Andrew Putnam 67-68-71—206 Joaquin Niemann 67-67-72—206 Gary Woodland 67-72-68—207 Jimmy Walker 70-69-68—207 Stewart Cink 70-69-68—207 Jhonattan Vegas 69-70-68—207 Troy Merritt 71-68-68—207 Ethan Tracy 70-67-70—207 Ian Poulter 66-69-72—207 Nick Taylor 68-67-72—207 Shawn Stefani 70-70-68—208 Scott Stallings 70-69-69—208 William McGirt 69-70-69—208 Jason Kokrak 69-69-70—208 Steve Stricker 68-69-71—208 Harold Varner III 69-67-72—208 Keith Mitchell 69-71-69—209 Jim Furyk 69-71-69—209 David Hearn 68-72-69—209 Peter Malnati 70-70-69—209 Matt Every 68-72-69—209 Chad Campbell 72-66-71—209 Dominic Bozzelli 67-71-71—209 Lanto Griffin 69-68-72—209 Ben Silverman 73-63-73—209 Aaron Baddeley 68-66-75—209 Ryan Palmer 68-72-70—210 Nick Watney 69-71-70—210 Zach Wright 69-71-70—210 Si Woo Kim 68-72-70—210 Adam Schenk 64-75-71—210 Martin Piller 72-67-71—210 Roger Sloan 68-69-73—210 a-Chris Crisologo 68-69-73—210 Rob Oppenheim 68-68-74—210 Steve Wheatcroft 68-68-74—210 Brian Stuard 70-66-74—210 Alex Cejka 69-67-74—210 Ryan Blaum 69-71-71—211 James Hahn 68-70-73—211 John Huh 70-70-72—212 J.B. Holmes 74-66-72—212 Kelly Kraft 71-68-73—212 Rod Pampling 67-70-75—212 Jonathan Randolph 72-65-76—213 Cameron Percy 68-68-77—213 Sean O’Hair 71-69-74—214 Martin Flores 68-71-75—214 David Lingmerth 69-70-75—214 Chris Kirk 67-72-76—215 Stephan Jaeger 69-71-76—216 Sam Ryder 69-70-78—217

