RBC Canadian Open Scores

Thursday At Glen Abbey Golf Club Oakville, Ontario Purse: $6.2 million Yardage: 7,253; Par 72 (35-37) Partial First Round

a-denotes amateur

Robert Garrigus 30-33—63 Adam Schenk 30-34—64 Chris Stroud 34-31—65 Ben Crane 33-33—66 Ian Poulter 33-33—66 Hudson Swafford 33-33—66 Byeong Hun An 31-35—66 Ricky Barnes 33-34—67 Andrew Putnam 33-34—67 Rod Pampling 31-36—67 Chris Kirk 33-34—67 Gary Woodland 32-35—67 Bronson Burgoon 33-34—67 Whee Kim 34-33—67 Dominic Bozzelli 33-34—67 Zac Blair 33-34—67 Joaquin Niemann 31-36—67 Seamus Power 34-34—68 David Hearn 34-34—68 Steve Wheatcroft 32-36—68 Steve Stricker 34-34—68 Dustin Johnson 32-36—68 Ryan Palmer 35-33—68 Rory Sabbatini 33-35—68 Hunter Mahan 34-34—68 Rob Oppenheim 34-34—68 Nick Taylor 32-36—68 James Hahn 32-36—68 Matt Every 34-34—68 Jason Kokrak 35-34—69 Jim Furyk 35-34—69 Billy Horschel 35-34—69 Matt Kuchar 32-37—69 Nick Watney 33-36—69 Keith Mitchell 34-35—69 Michael Gligic 34-35—69 Cameron Champ 35-34—69 Joel Dahmen 33-36—69 Lanto Griffin 36-33—69 Patrick Rodgers 32-37—69 David Lingmerth 33-36—69 Robert Streb 36-34—70 Shawn Stefani 35-35—70 Stewart Cink 34-36—70 Brian Stuard 35-35—70 Jimmy Walker 33-37—70 Bubba Watson 35-35—70 Adam Hadwin 35-35—70 Scott Stallings 34-36—70 Sung Kang 34-36—70 John Huh 35-35—70 Brandon Harkins 33-37—70 Tyler Duncan 36-35—71 Jamie Lovemark 35-36—71 Retief Goosen 35-36—71 Kevin Kisner 35-36—71 Tony Finau 35-36—71 Sean O’Hair 35-36—71 Kyle Thompson 34-37—71 a-Joey Savoie 34-37—71 Harris English 35-36—71 Parker McLachlin 36-36—72 Billy Hurley III 36-36—72 Fabián Gómez 34-38—72 Bill Haas 35-37—72 Martin Piller 35-37—72 John Senden 38-34—72 Chad Campbell 35-37—72 Cameron Tringale 35-37—72 Talor Gooch 37-35—72 a-Zachary Bauchou 35-37—72 Jonathan Randolph 35-37—72 Jared du Toit 36-36—72 Corey Conners 35-37—72 J.T. Poston 34-38—72 J.J. Henry 37-35—72 Blayne Barber 34-38—72 Jonas Blixt 34-39—73 Matt Jones 32-41—73 Michael Thompson 35-38—73 Will Claxton 35-38—73 Matt Atkins 35-38—73 Dylan Meyer 32-41—73 Daniel Summerhays 35-38—73 Abraham Ancer 36-37—73 Jonathan Byrd 33-41—74 Vaughn Taylor 36-38—74 J.J. Spaun 35-39—74 Mitchell Sutton 36-38—74 J.B. Holmes 35-39—74 Chez Reavie 38-37—75 Mike Weir 35-40—75 Brendon de Jonge 38-37—75 Marc-Étienne Bussières 37-38—75 Russell Budd 40-35—75 Scott Brown 38-38—76 Ollie Schniederjans 42-34—76 Sam Saunders 41-36—77 a-Todd Fanning 34-43—77

Leaderboard at time of suspended play

Golfer Score Thru Robert Garrigus -9 F Adam Schenk -8 F Chris Stroud -7 F Ben Crane -6 F Ian Poulter -6 F Hudson Swafford -6 F Byeong Hun An -6 F Kevin Tway -6 15

