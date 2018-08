Real Salt Lake-Minnesota United, Sums

By The Associated Press

Real Salt Lake 0 2—2 Minnesota 0 3—3

First half_None.

Second half_1, Minnesota, Ibson, 3 (Quintero), 51st minute. 2, Minnesota, Quintero, 7 (Calvo), 62nd. 3, Minnesota, Ibarra, 5, 68th. 4, Real Salt Lake, Plata, 4 (Rusnak), 77th. 5, Real Salt Lake, Plata, 5 (Lennon), 85th.

Goalies_Real Salt Lake, Nick Rimando; Minnesota, Bobby Shuttleworth.

Yellow Cards_Schuller, Minnesota, 21st; Silva, Real Salt Lake, 34th; Warner, Minnesota, 47th.

Referee_Alan Kelly. Assistant Referees_Matthew Nelson, Andrew Bigelow. 4th Official_Fotis Bazakos.

A_23,667 (23,667)

Lineups

Real Salt Lake_Nick Rimando; Justen Glad, Marcelo Silva; Sunny (Pablo Ruiz, 85th), Danilo Acosta, Corey Baird (Joao Plata, 66th), Kyle Beckerman, Damir Kreilach (Luis Silva, 79th), Albert Rusnak, Jefferson Savarino; Brooks Lennon.

Minnesota_Bobby Shuttleworth; Michael Boxall, Francisco Calvo, Brent Kallman; Ibson (Collin Martin, 72nd), Alexi Gomez, Miguel Ibarra, Rasmus Schuller (Maximiano, 78th), Collen Warner; Carlos Darwin Quintero, Christian Ramirez (Mason Toye, 87th).

