Red Sox 10, Royals 5

By The Associated Press

Boston AB R H BI BB SO Avg. Betts rf 5 1 1 1 0 0 .336 Benintendi lf 4 1 2 0 0 1 .281 Swihart lf 1 1 1 0 0 0 .175 Martinez dh 5 2 2 2 0 1 .328 Pearce 1b 5 2 3 1 0 0 .309 Bogaerts ss 3 2 1 2 2 0 .276 Holt 2b 5 0 2 2 0 0 .297 Nunez 3b 5 1 1 0 0 0 .256 Leon c 4 0 1 1 0 0 .248 Bradley Jr. cf 4 0 1 1 0 2 .203 Totals 41 10 15 10 2 4

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Merrifield cf 5 0 2 1 0 1 .290 Herrera rf 5 1 1 0 0 2 .250 Moustakas 3b 4 1 1 2 0 1 .258 Perez c 3 0 1 0 0 2 .215 Butera c 1 0 0 0 0 0 .152 Bonifacio lf 4 1 2 0 0 1 .292 Dozier dh 3 0 0 0 1 2 .219 Duda 1b 4 1 1 0 0 2 .246 Escobar ss 4 0 1 1 0 0 .193 Mondesi 2b 4 1 1 1 0 1 .217 Totals 37 5 10 5 1 12

Boston 440 000 011—10 15 1 Kansas City 010 000 121— 5 10 0

E_Bradley Jr. (3). LOB_Boston 6, Kansas City 6. 2B_Pearce 2 (10), Nunez (15), Bradley Jr. (13), Merrifield (25), Bonifacio (2). 3B_Duda (1). HR_Betts (22), off Hammel; Martinez (27), off Hammel; Bogaerts (14), off Hammel; Moustakas (17), off Workman. RBIs_Betts (43), Martinez 2 (73), Pearce (18), Bogaerts 2 (49), Holt 2 (21), Leon (17), Bradley Jr. (26), Merrifield (28), Moustakas 2 (55), Escobar (19), Mondesi (5).

Runners left in scoring position_Boston 4 (Betts, Nunez 2, Bradley Jr.); Kansas City 2 (Herrera, Mondesi). RISP_Boston 4 for 10; Kansas City 2 for 7.

Runners moved up_Leon, Mondesi. GIDP_Nunez.

DP_Kansas City 1 (Mondesi, Escobar, Duda).

Boston IP H R ER BB SO NP ERA Sale, W, 9-4 6 5 1 1 1 12 99 2.36 Thornburg 1 1 1 1 0 0 18 9.00 Workman 1 2 2 2 0 0 17 2.08 Velazquez 1 2 1 1 0 0 23 2.82 Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Hammel, L, 2-11 2 9 8 8 1 0 58 6.16 Smith 4 2 0 0 0 3 50 5.40 Flynn 2 1-3 4 2 2 0 1 45 4.08 Maurer 2-3 0 0 0 1 0 15 9.00

Inherited runners-scored_Maurer 1-0. WP_Maurer.

Umpires_Home, Ryan Blakney; First, Sam Holbrook; Second, Jim Wolf; Third, D.J. Reyburn.

T_2:59. A_24,673 (37,903).

