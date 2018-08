Red Sox 3, Nationals 0

By The Associated Press

Boston AB R H BI BB SO Avg. Betts rf 4 0 2 0 0 0 .338 Holt ss 5 0 0 0 0 1 .294 Martinez lf 4 0 2 0 0 1 .327 Pearce 1b 4 0 0 0 0 0 .293 Devers 3b 4 1 2 0 0 1 .245 Nunez 2b 4 2 2 0 0 1 .257 Bradley Jr. cf 3 0 1 2 0 0 .202 Vazquez c 4 0 0 0 0 2 .212 Rodriguez p 2 0 0 0 0 1 .000 b-Benintendi ph 0 0 0 0 1 0 .279 Barnes p 0 0 0 0 0 0 — Kelly p 0 0 0 0 0 0 — e-Swihart ph 0 0 0 0 1 0 .165 Kimbrel p 0 0 0 0 0 0 — Totals 34 3 9 2 2 7

Washington AB R H BI BB SO Avg. Eaton lf 4 0 0 0 0 2 .296 Herrera p 0 0 0 0 0 0 — Miller p 0 0 0 0 0 0 — Turner ss 4 0 2 0 0 1 .275 Rendon 3b 4 0 1 0 0 0 .289 Harper rf 4 0 0 0 0 2 .215 Reynolds 1b 2 0 0 0 0 2 .250 c-Murphy ph-1b 2 0 1 0 0 0 .200 Taylor cf 4 0 1 0 0 2 .242 Difo 2b 3 0 0 0 1 2 .246 Severino c 3 0 1 0 0 0 .172 Fedde p 0 0 0 0 0 0 .000 Grace p 1 0 0 0 0 0 .000 a-Goodwin ph 1 0 0 0 0 0 .182 Kintzler p 0 0 0 0 0 0 — Madson p 0 0 0 0 0 0 — Kelley p 0 0 0 0 0 0 .000 d-Soto ph-lf 1 0 0 0 0 0 .306 Totals 33 0 6 0 1 11

Boston 000 000 201—3 9 1 Washington 000 000 000—0 6 1

a-lined out for Grace in the 5th. b-walked for Rodriguez in the 7th. c-grounded out for Reynolds in the 7th. d-lined out for Kelley in the 8th. e-walked for Kelly in the 9th.

E_Devers (17), Eaton (1). LOB_Boston 8, Washington 7. 2B_Martinez (20), Devers (20), Bradley Jr. (12). RBIs_Bradley Jr. 2 (25). SF_Bradley Jr..

Runners left in scoring position_Boston 5 (Holt 2, Pearce 2, Devers); Washington 2 (Eaton, Difo). RISP_Boston 1 for 8; Washington 0 for 4.

Advertisement

Runners moved up_Martinez.

Boston IP H R ER BB SO NP ERA Rodriguez, W, 10-3 6 3 0 0 1 6 84 3.84 Barnes, H, 17 1 1 0 0 0 1 19 2.45 Kelly, H, 17 1 0 0 0 0 2 15 3.47 Kimbrel, S, 26-28 1 2 0 0 0 2 22 2.02 Washington IP H R ER BB SO NP ERA Fedde 1 2 0 0 0 0 25 5.79 Grace 4 1 0 0 0 4 46 3.34 Kintzler 1 2 0 0 0 1 20 4.18 Madson, L, 2-4 1 2 2 1 1 0 25 4.55 Kelley 1 0 0 0 0 1 12 3.22 Herrera 2-3 2 1 1 1 1 30 1.67 Miller 1-3 0 0 0 0 0 2 2.78

Fedde pitched to 1 batter in the 2nd.

Inherited runners-scored_Grace 1-0, Miller 3-0. HBP_Herrera (Betts). WP_Madson.

Umpires_Home, Jordan Baker; First, Jeremie Rehak; Second, Jerry Layne; Third, Vic Carapazza.

T_3:23. A_42,528 (41,313).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.