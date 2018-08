Red Sox 4, Twins 3

By The Associated Press

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Polanco ss 4 1 2 0 1 2 .282 Rosario lf-3b 5 0 2 2 0 0 .309 Dozier 2b 5 0 0 0 0 2 .226 Garver c 5 0 0 0 0 2 .264 Morrison 1b-lf 4 0 1 0 1 2 .193 Adrianza 3b 2 0 0 0 1 2 .250 a-Mauer ph-1b 2 0 0 0 0 0 .282 Kepler rf 3 1 1 0 0 1 .228 Grossman dh 2 1 0 0 2 0 .255 Cave cf 4 0 0 1 0 1 .275 Totals 36 3 6 3 5 12

Boston AB R H BI BB SO Avg. Betts rf 4 1 1 1 1 0 .345 Benintendi lf 4 0 0 0 0 1 .297 Martinez dh 4 0 1 0 0 2 .322 Bogaerts ss 4 0 0 0 0 2 .279 Pearce 1b 3 0 1 0 0 1 .320 Devers 3b 4 1 1 1 0 0 .242 Nunez 2b 4 1 2 0 0 1 .252 Leon c 4 0 0 0 0 0 .224 Bradley Jr. cf 4 1 2 2 0 2 .211 Totals 35 4 8 4 1 9

Minnesota 000 000 102 0—3 6 0 Boston 000 020 001 1—4 8 1

No outs when winning run scored.

a-flied out for Adrianza in the 8th.

E_Nunez (4). LOB_Minnesota 9, Boston 6. 2B_Rosario (25), Kepler (21), Nunez (16). HR_Bradley Jr. (8), off Lynn; Devers (15), off Rodney; Betts (25), off Belisle. RBIs_Rosario 2 (64), Cave (14), Betts (54), Devers (51), Bradley Jr. 2 (38). SB_Betts (19).

Runners left in scoring position_Minnesota 4 (Dozier 2, Cave 2); Boston 4 (Benintendi, Martinez, Devers, Leon). RISP_Minnesota 2 for 8; Boston 1 for 6.

Runners moved up_Grossman, Leon, Benintendi. GIDP_Rosario.

DP_Boston 1 (Pearce, Bogaerts).

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Lynn 6 6 2 2 1 3 103 5.10 Rogers 1 0 0 0 0 2 14 3.92 Hildenberger 1 0 0 0 0 2 13 3.75 Rodney 1 1 1 1 0 2 22 3.49 Belisle, L, 1-1 0 1 1 1 0 0 2 6.51 Boston IP H R ER BB SO NP ERA Sale 6 3 0 0 2 10 100 2.04 Brasier, H, 2 1 2 1 1 0 0 16 1.00 Barnes, H, 21 2-3 0 0 0 0 1 10 2.40 Kimbrel 1 1-3 1 2 2 3 0 33 2.25 Thornburg, W, 1-0 1 0 0 0 0 1 10 6.75

HBP_Sale (Kepler), Lynn (Pearce). WP_Sale, Lynn 2, Kimbrel.

Umpires_Home, Joe West; First, Mark Ripperger; Second, Doug Eddings; Third, Marty Foster.

T_3:26. A_37,273 (37,731).

