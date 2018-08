Red Sox 6, Blue Jays 2

By The Associated Press

Toronto AB R H BI BB SO Avg. Gurriel Jr. 2b-ss 5 0 3 1 0 2 .270 Solarte 3b-1b 5 0 0 0 0 3 .244 Hernandez lf 4 0 0 0 1 2 .256 Smoak 1b 4 0 0 0 1 1 .245 2-Travis pr-2b 0 0 0 0 0 0 .242 Morales dh 3 1 2 0 1 0 .249 1-Granderson pr-dh 1 0 0 0 0 0 .234 Pillar cf 1 0 0 0 0 0 .247 Smith Jr. rf 2 1 1 0 1 0 .314 Grichuk rf-cf 4 0 1 0 0 1 .200 Diaz ss-3b 4 0 0 1 0 1 .239 Maile c 3 0 0 0 1 2 .230 Totals 36 2 7 2 5 12

Boston AB R H BI BB SO Avg. Betts rf 4 1 3 0 1 0 .362 Holt 2b 5 1 1 0 0 1 .283 Martinez lf 4 2 1 1 1 2 .330 Bogaerts ss 5 2 2 4 0 1 .284 Bradley Jr. cf 4 0 1 1 0 2 .209 Nunez dh 4 0 1 0 0 1 .258 Swihart 1b 4 0 1 0 0 0 .207 Leon c 4 0 0 0 0 1 .233 Lin 3b 3 0 1 0 1 1 .175 Totals 37 6 11 6 3 9

Toronto 000 000 200 0—2 7 2 Boston 000 100 001 4—6 11 0

One out when winning run scored.

1-ran for Morales in the 8th. 2-ran for Smoak in the 10th.

E_Gurriel Jr. (6), Solarte (6). LOB_Toronto 9, Boston 6. 2B_Smith Jr. (5), Bogaerts (26), Bradley Jr. (17). HR_Martinez (29), off Gaviglio; Bogaerts (15), off Rowley. RBIs_Gurriel Jr. (15), Diaz (23), Martinez (80), Bogaerts 4 (62), Bradley Jr. (31). SB_Betts (17).

Advertisement

Runners left in scoring position_Toronto 4 (Solarte, Smoak, Grichuk, Diaz); Boston 3 (Holt, Martinez, Leon). RISP_Toronto 1 for 7; Boston 2 for 9.

Runners moved up_Solarte, Diaz. FIDP_Holt, Leon. GIDP_Holt.

DP_Toronto 3 (Diaz, Gurriel Jr., Smoak), (Pillar, Gurriel Jr.), (Hernandez, Smoak).

Toronto IP H R ER BB SO NP ERA Gaviglio 3 1-3 4 1 1 1 2 56 4.58 Mayza 1 2-3 1 0 0 1 3 32 2.81 Santos 2 1 0 0 0 1 18 7.88 Biagini, H, 3 1 1 0 0 0 2 17 5.65 Clippard 1 2 1 1 0 1 26 3.15 Rowley, L, 0-1 1-3 2 4 3 1 0 11 81.00 Boston IP H R ER BB SO NP ERA Rodriguez 5 1-3 4 0 0 0 5 67 3.44 Hembree, H, 12 2-3 0 0 0 1 0 11 3.89 Kelly 2-3 2 2 2 1 0 18 4.31 Barnes 1 1-3 1 0 0 2 3 38 2.36 Workman 1 0 0 0 0 2 12 1.65 Kimbrel, W, 2-1 1 0 0 0 1 2 20 1.82

Inherited runners-scored_Hembree 1-0, Barnes 2-1.

Umpires_Home, Mike Muchlinski; First, Adrian Johnson; Second, Tripp Gibson; Third, Brian Gorman.

T_3:32. A_36,390 (37,731).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.