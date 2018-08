Reds 3, Cubs 2

By The Associated Press

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Peraza ss 5 0 2 0 0 0 .277 Gennett 2b 3 1 0 1 1 1 .328 Votto 1b 4 1 1 0 0 1 .294 Suarez 3b 3 0 1 0 0 0 .308 Duvall lf 4 0 1 1 0 1 .204 Schebler rf 4 0 1 0 0 1 .276 Casali c 3 0 0 0 1 0 .343 Mahle p 2 0 0 0 1 2 .111 Lorenzen p 1 0 0 0 0 1 .500 Crockett p 0 0 0 0 0 0 — Iglesias p 0 0 0 0 0 0 .000 Hamilton cf 3 1 3 0 1 0 .222 Totals 32 3 9 2 4 7

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Almora cf 4 0 1 1 0 0 .328 Farrell p 0 0 0 0 0 0 .000 Wilson p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Caratini ph 1 0 0 0 0 0 .254 Heyward rf 5 0 0 0 0 1 .281 Baez 3b 4 1 1 0 0 0 .285 Rizzo 1b 4 0 2 0 0 0 .252 Zobrist 2b 2 0 0 1 1 0 .293 Schwarber lf 3 0 1 0 1 2 .248 Contreras c 4 1 2 0 0 0 .287 Russell ss 4 0 0 0 0 1 .278 Montgomery p 1 0 0 0 0 1 .063 a-La Stella ph 0 0 0 0 0 0 .280 Rosario p 0 0 0 0 0 0 — Edwards p 0 0 0 0 0 0 — b-Happ ph-cf 1 0 1 0 1 0 .256 Totals 33 2 8 2 3 5

Cincinnati 000 210 000—3 9 1 Chicago 000 010 010—2 8 0

a-advanced on catcher interference for Montgomery in the 5th. b-walked for Edwards in the 7th. c-grounded out for Wilson in the 9th.

E_Casali (2). LOB_Cincinnati 9, Chicago 9. 2B_Contreras (19). RBIs_Gennett (58), Duvall (54), Almora (28), Zobrist (33). SB_Peraza (15), Zobrist (2). CS_Hamilton (4). SF_Gennett, Zobrist.

Runners left in scoring position_Cincinnati 5 (Peraza, Votto, Suarez, Duvall, Mahle); Chicago 4 (Almora, Heyward, Schwarber, Contreras). RISP_Cincinnati 1 for 10; Chicago 0 for 7.

Advertisement

Runners moved up_Votto, Schebler, Peraza, Russell, Caratini. GIDP_Schebler, Casali, Contreras.

DP_Cincinnati 1 (Peraza, Gennett, Votto); Chicago 2 (Zobrist, Russell, Rizzo), (Zobrist, Russell, Rizzo).

Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Mahle, W, 7-6 6 2-3 5 1 1 2 4 102 3.66 Lorenzen, H, 6 2-3 1 1 1 0 1 11 2.36 Crockett 0 1 0 0 0 0 3 2.45 Iglesias, S, 17-20 1 2-3 1 0 0 1 0 35 2.52 Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Montgomery, L, 3-3 5 6 3 3 2 2 85 3.68 Rosario 1 2-3 2 0 0 1 1 28 1.66 Edwards 1-3 0 0 0 0 1 4 2.84 Farrell 1 1-3 1 0 0 1 1 26 4.32 Wilson 2-3 0 0 0 0 2 9 3.03

Crockett pitched to 1 batter in the 8th.

Inherited runners-scored_Lorenzen 2-0, Crockett 1-0, Iglesias 2-1, Edwards 1-0, Wilson 1-0. HBP_Montgomery 2 (Suarez,Votto).

Umpires_Home, Mike Muchlinski; First, Adrian Johnson; Second, Tripp Gibson; Third, Brian Gorman.

T_3:09. A_41,434 (41,649).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.