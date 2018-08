Reds 5, White Sox 3

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Moncada 2b 5 1 2 1 0 2 .224 Sanchez 3b 5 0 2 1 0 0 .259 Abreu 1b 3 0 0 0 0 1 .269 a-Davidson ph-1b 2 0 0 0 0 2 .235 Palka lf 4 0 0 0 0 2 .232 Garcia rf 4 1 2 1 0 0 .277 Narvaez c 4 0 2 0 0 0 .260 Anderson ss 4 0 1 0 0 1 .251 Engel cf 3 1 1 0 0 1 .224 Shields p 2 0 1 0 0 0 .167 Minaya p 0 0 0 0 0 0 — Avilan p 0 0 0 0 0 0 — b-Tilson ph 1 0 0 0 0 0 .274 Volstad p 0 0 0 0 0 0 — Santiago p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 37 3 11 3 0 9

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Schebler rf 3 1 2 1 1 0 .283 Floro p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Blandino ph 1 0 1 2 0 0 .225 Iglesias p 0 0 0 0 0 0 .000 Barnhart c 3 0 0 0 2 0 .266 Votto 1b 5 0 0 0 0 2 .295 Gennett 2b 3 1 2 0 1 0 .336 Suarez 3b 3 1 1 0 1 0 .306 Winker lf 2 0 0 0 1 0 .267 Garrett p 0 0 0 0 0 0 .000 Hughes p 0 0 0 0 0 0 — Dixon rf 1 0 0 0 0 1 .226 Peraza ss 3 1 0 0 1 0 .272 Castillo p 2 0 0 0 0 1 .152 Duvall lf 2 1 1 1 0 0 .206 Hamilton cf 3 0 0 1 0 1 .213 Totals 31 5 7 5 7 5

Chicago 000 000 210—3 11 0 Cincinnati 100 000 04x—5 7 1

a-struck out for Abreu in the 7th. b-grounded out for Avilan in the 8th. c-doubled for Floro in the 8th.

E_Schebler (4). LOB_Chicago 9, Cincinnati 10. 2B_Moncada 2 (18), Sanchez (15), Narvaez (9), Schebler (15), Suarez (14), Blandino (4). HR_Garcia (5), off Hughes; Schebler (11), off Shields. RBIs_Moncada (35), Sanchez (37), Garcia (11), Schebler (33), Hamilton (19), Duvall (50), Blandino 2 (8). SB_Sanchez (9). SF_Hamilton. S_Engel, Shields.

Runners left in scoring position_Chicago 6 (Sanchez, Palka, Anderson, Davidson, Tilson 2); Cincinnati 6 (Votto 4, Peraza 2). RISP_Chicago 3 for 9; Cincinnati 1 for 8.

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Shields 6 2-3 4 1 1 4 3 88 4.12 Minaya 0 0 0 0 1 0 4 4.11 Avilan, H, 6 1-3 0 0 0 0 0 4 4.38 Volstad, L, 1-5 2-3 3 4 4 1 1 32 5.01 Santiago 1-3 0 0 0 1 1 13 4.67 Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Castillo 6 2-3 6 1 1 0 6 101 5.53 Garrett 0 2 1 1 0 0 7 2.98 Hughes 2-3 2 1 1 0 1 23 1.42 Floro, W, 3-2 2-3 1 0 0 0 0 7 2.86 Iglesias, S, 16-18 1 0 0 0 0 2 12 2.45

Garrett pitched to 2 batters in the 7th.

Minaya pitched to 1 batter in the 7th.

Inherited runners-scored_Minaya 2-0, Avilan 3-0, Santiago 1-0, Garrett 1-1, Hughes 1-0, Floro 1-0.

Umpires_Home, Stu Scheurwater; First, Eric Cooper; Second, Gary Cederstrom; Third, Sean Barber.

T_3:19. A_16,727 (42,319).

