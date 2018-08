Reds 7, White Sox 4

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Moncada 2b 4 1 1 2 0 2 .229 Sanchez 3b 4 0 1 1 0 1 .257 Abreu 1b 3 0 0 0 1 1 .265 A.Garcia rf 3 0 1 0 1 0 .289 Palka lf 4 1 1 1 0 3 .235 Smith c 3 0 1 0 0 0 .333 Rondon p 0 0 0 0 0 0 — Cedeno p 0 0 0 0 0 0 — b-L.Garcia ph 1 0 1 0 0 0 .279 Volstad p 0 0 0 0 0 0 — Minaya p 0 0 0 0 0 0 — Anderson ss 4 1 1 0 0 2 .252 Engel cf 4 1 2 0 0 0 .224 Covey p 1 0 0 0 0 1 .000 Avilan p 1 0 0 0 0 1 .000 Narvaez c 2 0 0 0 0 1 .254 Totals 34 4 9 4 2 12

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Schebler cf-rf 4 1 0 0 1 2 .276 Barnhart c 5 0 0 0 0 1 .259 Votto 1b 4 1 2 0 0 2 .294 Gennett 2b 4 1 1 1 0 0 .331 Hughes p 0 0 0 0 0 0 — Suarez 3b 4 2 2 0 0 1 .308 Winker rf 3 1 2 2 0 0 .277 1-Hamilton pr-cf 0 0 0 0 0 0 .213 Duvall lf 3 1 0 0 0 1 .203 Peraza ss 2 0 1 2 2 0 .275 Romano p 1 0 0 1 0 0 .037 Garrett p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Lorenzen ph-p 1 0 0 0 0 1 .571 Blandino 2b 1 0 0 0 0 0 .221 Totals 32 7 8 6 3 8

Chicago 002 110 000—4 9 1 Cincinnati 000 600 01x—7 8 0

a-struck out for Garrett in the 6th. b-singled for Cedeno in the 8th.

1-ran for Winker in the 6th.

E_Volstad (1). LOB_Chicago 5, Cincinnati 7. 2B_Sanchez (16), A.Garcia (6), Winker (12). HR_Moncada (11), off Romano; Palka (10), off Romano. RBIs_Moncada 2 (40), Sanchez (39), Palka (28), Gennett (57), Winker 2 (35), Peraza 2 (29), Romano (1). SB_Anderson (19). CS_Engel (3). S_Romano.

Runners left in scoring position_Chicago 2 (Abreu, Anderson); Cincinnati 4 (Schebler, Barnhart 2, Lorenzen). RISP_Chicago 3 for 8; Cincinnati 4 for 11.

DP_Cincinnati 1 (Barnhart, Peraza).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Covey, L, 3-4 3 2-3 5 6 6 1 2 78 5.54 Avilan 1 1-3 0 0 0 0 3 18 4.15 Rondon 1 1 0 0 1 2 21 7.71 Cedeno 1 1 0 0 0 0 14 0.77 Volstad 2-3 1 1 0 1 1 27 4.93 Minaya 1-3 0 0 0 0 0 4 4.02 Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Romano, W, 5-8 5 6 4 4 0 6 95 5.40 Garrett, H, 17 1 1 0 0 0 2 20 2.89 Lorenzen, H, 5 1 1-3 1 0 0 1 2 20 2.08 Hughes, S, 6-7 1 2-3 1 0 0 1 2 27 1.37

Inherited runners-scored_Avilan 1-0, Minaya 3-0, Hughes 1-0. HBP_Covey (Duvall), Volstad (Hamilton). WP_Romano.

Umpires_Home, Gary Cederstrom; First, Sean Barber; Second, Stu Scheurwater; Third, Eric Cooper.

T_3:22. A_24,442 (42,319).

