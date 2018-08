Reds 8, Brewers 2

By The Associated Press

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Miller ss 3 0 1 0 0 1 .261 Wilkerson p 1 0 0 0 0 0 .000 Thames 1b 3 1 0 0 1 1 .230 Braun lf 4 1 1 2 0 0 .245 Shaw 3b 4 0 2 0 0 0 .243 Perez rf 4 0 0 0 0 3 .243 Villar 2b 3 0 0 0 1 1 .254 Broxton cf 3 0 0 0 0 2 .250 Pina c 3 0 0 0 0 0 .223 Peralta p 1 0 0 0 0 1 .000 a-Sogard ph-ss 2 0 0 0 0 0 .137 Totals 31 2 4 2 2 9

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Peraza ss 5 2 2 4 0 1 .274 Barnhart c 3 1 1 0 1 0 .269 Votto 1b 3 1 2 1 1 0 .300 Iglesias p 0 0 0 0 0 0 .000 Suarez 3b 4 0 1 1 0 1 .306 Schebler rf 4 0 1 1 0 0 .278 Duvall lf 2 1 0 0 1 1 .204 Blandino 2b 4 1 1 0 0 2 .218 Harvey p 2 0 0 0 0 2 .074 Hernandez p 0 0 0 0 0 0 .000 b-Winker ph 1 1 1 1 0 0 .270 Hughes p 0 0 0 0 0 0 — Stephens p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Dixon ph-1b 1 0 0 0 0 0 .233 Hamilton cf 4 1 1 0 0 1 .216 Totals 33 8 10 8 3 8

Milwaukee 000 000 002—2 4 0 Cincinnati 300 005 00x—8 10 0

a-grounded out for Peralta in the 6th. b-singled for Hernandez in the 6th. c-flied out for Stephens in the 8th.

LOB_Milwaukee 4, Cincinnati 5. 2B_Peraza (14), Votto (17). HR_Braun (10), off Iglesias; Peraza (5), off Wilkerson. RBIs_Braun 2 (35), Peraza 4 (27), Votto (43), Suarez (61), Schebler (32), Winker (33).

Runners left in scoring position_Milwaukee 1 (Broxton); Cincinnati 2 (Hamilton 2). RISP_Milwaukee 0 for 1; Cincinnati 6 for 10.

GIDP_Suarez.

DP_Milwaukee 1 (Villar, Miller, Thames).

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Peralta, L, 3-1 5 5 3 3 3 5 93 2.28 Wilkerson 3 5 5 5 0 3 49 15.00 Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Harvey, W, 4-5 5 2-3 2 0 0 0 6 68 4.91 Hernandez, H, 9 1-3 0 0 0 0 0 5 1.55 Hughes 1 1 0 0 1 2 23 1.24 Stephens 1 0 0 0 0 0 13 3.79 Iglesias 1 1 2 2 1 1 18 2.52

Inherited runners-scored_Hernandez 1-0. HBP_Wilkerson (Duvall). WP_Peralta.

Umpires_Home, Alfonso Marquez; First, Roberto Ortiz; Second, Bruce Dreckman; Third, Chad Fairchild.

T_2:36. A_18,483 (42,319).

