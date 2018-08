Reds 8, Cardinals 2

By The Associated Press

Cincinnati St. Louis ab r h bi ab r h bi Schbler rf 3 0 0 0 M.Crpnt 1b 4 1 2 1 Duvall lf 2 1 1 0 Wong 2b 4 1 1 0 Peraza ss 6 1 5 2 Molina c 4 0 1 0 Votto 1b 5 1 2 2 Ozuna lf 3 0 0 1 Lrenzen p 0 0 0 0 Jor.Hck p 0 0 0 0 Gennett 2b 4 0 2 2 G.Hllnd p 0 0 0 0 Garrett p 0 0 0 0 Lyons p 0 0 0 0 Brnhart 1b 0 0 0 0 Grgrson p 0 0 0 0 Suarez 3b 5 0 1 2 Norris p 0 0 0 0 Winker lf-rf 4 1 1 0 Cecil p 0 0 0 0 Casali c 4 0 0 0 Mrtinez ph 1 0 0 0 L.Cstll p 2 0 0 0 Gyorko 3b 4 0 1 0 Crckett p 0 0 0 0 De.Fwlr rf 4 0 2 0 Brice p 0 0 0 0 DeJong ss 4 0 1 0 D.Hrrra ph 0 1 0 0 Pham cf 3 0 0 0 D.Hrnnd p 0 0 0 0 J.Flhrt p 2 0 1 0 Blndino ph-2b 1 1 1 0 Mayers p 0 0 0 0 Hmilton cf 4 2 1 0 Bader lf 1 0 0 0 Totals 40 8 14 8 Totals 34 2 9 2

Cincinnati 000 001 421—8 St. Louis 100 100 000—2

E_Norris (2), DeJong (5). DP_Cincinnati 2, St. Louis 1. LOB_Cincinnati 13, St. Louis 5. 2B_Votto (20), Gennett (21), M.Carpenter (28), Wong (9), DeJong (9). HR_M.Carpenter (18). CS_Gennett (1).

IP H R ER BB SO Cincinnati Castillo 5 5 2 2 0 2 Crockett 1-3 1 0 0 0 0 Brice W,2-2 2-3 0 0 0 0 1 Hernandez H,10 1 1 0 0 0 0 Garrett 1 0 0 0 0 2 Lorenzen 1 2 0 0 0 2 St. Louis Flaherty 5 2 0 0 3 5 Mayers H,2 1 2 1 1 1 0 Hicks L,3-2 BS,4 1-3 4 4 4 1 1 Holland 1 3 2 2 0 1 Lyons 1-3 1 0 0 0 1 Gregerson 1-3 0 0 0 0 0 Norris 2-3 2 1 1 0 1 Cecil 1-3 0 0 0 0 0

HBP_by Hicks (Herrera), by Norris (Blandino), by Norris (Duvall). WP_Norris.

Umpires_Home, Chris Guccione; First, Shane Livensparger; Second, Jim Reynolds; Third, John Tumpane.

T_3:07. A_44,668 (45,538).

