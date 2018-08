Reds 9, Cardinals 1

By The Associated Press

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Peraza ss 5 1 3 0 0 0 .279 Gennett 2b 4 1 1 1 0 2 .326 Votto 1b 4 1 0 0 1 0 .288 Blandino 1b 0 0 0 0 0 0 .224 Suarez 3b 5 2 3 0 0 1 .317 Winker rf 3 1 3 3 1 0 .295 Schebler rf 1 0 1 1 0 0 .281 Barnhart c 4 1 0 0 1 0 .252 Duvall lf 5 1 1 1 0 1 .201 Harvey p 2 0 0 0 1 1 .063 Hughes p 0 0 0 0 0 0 — b-Herrera ph 1 1 1 3 0 0 .167 Garrett p 0 0 0 0 0 0 .000 Lorenzen p 1 0 0 0 0 0 .400 Brice p 0 0 0 0 0 0 .000 Hamilton cf 5 0 1 0 0 0 .233 Totals 40 9 14 9 4 5

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Carpenter 1b 3 0 0 0 1 0 .260 Munoz lf 0 0 0 0 0 0 .285 DeJong ss 4 1 1 0 0 1 .264 Martinez rf 3 0 0 0 1 2 .298 Ozuna lf 4 0 1 0 0 0 .270 Holland p 0 0 0 0 0 0 — Molina c 3 0 1 1 0 1 .275 Pena c 1 0 0 0 0 0 .198 Gyorko 3b-1b 3 0 0 0 1 0 .252 Pham cf 3 0 0 0 0 1 .240 Tuivailala p 0 0 0 0 0 0 — Cecil p 0 0 0 0 0 0 — Garcia 3b 1 0 0 0 0 0 .257 Wong 2b 3 0 0 0 0 0 .215 Martinez p 1 0 1 0 0 0 .267 a-Fowler ph 1 0 0 0 0 1 .169 Gregerson p 0 0 0 0 0 0 — Lyons p 0 0 0 0 0 0 — Bader cf 1 0 0 0 0 0 .269 Totals 31 1 4 1 3 6

Cincinnati 201 000 510—9 14 0 St. Louis 100 000 000—1 4 0

a-struck out for Martinez in the 5th. b-homered for Hughes in the 7th.

LOB_Cincinnati 9, St. Louis 6. 2B_Peraza (15), Suarez 3 (17), Winker (15), Duvall (15), Hamilton (7). HR_Gennett (16), off Martinez; Herrera (1), off Tuivailala. RBIs_Gennett (60), Winker 3 (42), Duvall (58), Herrera 3 (3), Schebler (37), Molina (40).

Runners left in scoring position_Cincinnati 6 (Peraza, Gennett 2, Barnhart 3); St. Louis 3 (DeJong, Gyorko, Pham). RISP_Cincinnati 5 for 10; St. Louis 1 for 4.

Advertisement

GIDP_Barnhart.

DP_St. Louis 1 (Gyorko, Wong, Carpenter).

Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Harvey, W, 5-5 5 4 1 1 2 5 94 4.63 Hughes, H, 9 1 0 0 0 1 1 19 1.47 Garrett 1 0 0 0 0 0 5 3.66 Lorenzen 1 0 0 0 0 0 10 2.37 Brice 1 0 0 0 0 0 13 5.83 St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Martinez, L, 6-5 5 6 3 3 2 4 89 3.18 Gregerson 2-3 1 0 0 1 0 14 8.00 Lyons 2-3 2 2 2 0 1 20 6.91 Tuivailala 1-3 3 3 3 1 0 31 4.18 Cecil 1 1-3 2 1 1 0 0 12 3.57 Holland 1 0 0 0 0 0 13 7.54

Harvey pitched to 1 batter in the 6th.

Inherited runners-scored_Hughes 1-0, Lyons 2-0, Tuivailala 1-1, Cecil 1-0. HBP_Martinez (Gennett).

Umpires_Home, John Tumpane; First, Chris Guccione; Second, Shane Livensparger; Third, Jim Reynolds.

T_3:14. A_45,891 (45,538).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.