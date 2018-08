Rockies 3, Astros 2

By The Associated Press

Houston AB R H BI BB SO Avg. Springer cf 4 0 0 0 0 2 .249 Bregman 3b-ss 3 1 0 0 1 1 .282 Altuve 2b 2 1 1 1 0 0 .329 J.Davis 3b 2 0 0 0 0 0 .192 Gurriel 1b 3 0 0 0 1 0 .296 Reddick rf 3 0 0 0 0 2 .258 M.Gonzalez ss-2b 3 0 0 1 0 1 .235 Tucker lf 2 0 0 0 1 1 .154 McHugh p 0 0 0 0 0 0 — Stassi c 3 0 0 0 0 1 .246 Morton p 2 0 0 0 0 2 .250 Smith p 0 0 0 0 0 0 — Sipp p 0 0 0 0 0 0 — Kemp lf 1 0 0 0 0 0 .297 Totals 28 2 1 2 3 10

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Blackmon cf 2 1 1 1 2 0 .288 Desmond 1b 4 0 2 0 0 0 .241 Arenado 3b 4 0 0 1 0 0 .306 C.Gonzalez rf 4 1 1 1 0 2 .277 Story ss 3 0 1 0 1 1 .291 Parra lf 3 0 0 0 1 2 .287 Hampson 2b 3 0 1 0 1 1 .250 Murphy c 4 0 2 0 0 2 .286 Gray p 2 0 0 0 0 1 .097 a-Tapia ph 1 1 0 0 0 0 .222 Ottavino p 0 0 0 0 0 0 — W.Davis p 0 0 0 0 0 0 — b-Cuevas ph 1 0 0 0 0 0 .246 Totals 31 3 8 3 5 9

Houston 000 200 000—2 1 0 Colorado 010 000 101—3 8 2

One out when winning run scored.

a-out on fielder’s choice for Gray in the 7th. b-grounded out for W.Davis in the 9th.

E_Desmond (4), Murphy (3). LOB_Houston 3, Colorado 9. 2B_Altuve (24), Murphy (7). 3B_Hampson (1). HR_C.Gonzalez (12), off Morton; Blackmon (20), off McHugh. RBIs_Altuve (46), M.Gonzalez (38), Blackmon (47), Arenado (73), C.Gonzalez (45). CS_Tucker (1), Story (5).

Runners left in scoring position_Houston 2 (Tucker 2); Colorado 7 (Desmond, Arenado, C.Gonzalez 2, Hampson 2, Murphy). RISP_Houston 0 for 3; Colorado 1 for 8.

Runners moved up_M.Gonzalez, Gray, Arenado.

Houston IP H R ER BB SO NP ERA Morton 6 4 1 1 4 5 102 2.89 Smith 0 1 1 1 0 0 3 4.23 Sipp, H, 3 1-3 0 0 0 1 0 7 1.82 McHugh, L, 5-1, BS, 1-1 2 3 1 1 0 4 34 1.09 Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Gray 7 1 2 1 2 6 97 5.16 Ottavino 1 0 0 0 0 2 9 1.49 W.Davis, W, 1-3 1 0 0 0 1 2 23 4.50

Smith pitched to 1 batter in the 7th.

Inherited runners-scored_Sipp 1-0, McHugh 2-1. HBP_Morton (Blackmon). WP_Morton.

Umpires_Home, Jerry Layne; First, Jordan Baker; Second, Greg Gibson; Third, Vic Carapazza.

T_2:56. A_40,948 (50,398).

