Rockies 6, Cardinals 3

By The Associated Press

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Blackmon cf 5 1 1 2 0 1 .289 Desmond 1b 4 1 1 0 1 1 .240 Arenado 3b 5 0 1 0 0 2 .306 Gonzalez rf 3 2 2 2 1 1 .290 Story ss 4 1 2 1 0 0 .291 Parra lf 4 0 2 1 0 0 .288 McMahon 2b 2 1 0 0 2 1 .217 Murphy c 4 0 0 0 0 2 .250 Gray p 4 0 0 0 0 3 .086 Oh p 0 0 0 0 0 0 — Davis p 0 0 0 0 0 0 — Totals 35 6 9 6 4 11

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Carpenter 1b 3 1 1 2 0 1 .278 Molina c 4 0 0 0 0 0 .283 DeJong ss 4 0 0 0 0 1 .245 Ozuna lf 4 0 0 0 0 1 .266 Gyorko 3b 4 0 0 0 0 0 .248 O’Neill cf 3 1 2 0 0 1 .255 Fowler rf 1 1 0 0 2 0 .179 Garcia 2b 2 0 0 0 0 0 .236 Shreve p 0 0 0 0 0 0 — Brebbia p 0 0 0 0 0 0 .000 Webb p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Martinez ph 1 0 0 0 0 1 .293 Mayers p 0 0 0 0 0 0 .000 Flaherty p 1 0 0 0 0 0 .138 Munoz 2b 2 0 1 0 0 1 .292 Totals 29 3 4 2 2 6

Colorado 000 022 200—6 9 1 St. Louis 100 000 020—3 4 0

a-struck out for Webb in the 8th.

E_Murphy (4). LOB_Colorado 6, St. Louis 2. 2B_Story (29), Parra (16). HR_Blackmon (21), off Flaherty; Gonzalez (13), off Brebbia; Carpenter (26), off Gray. RBIs_Blackmon 2 (49), Gonzalez 2 (47), Story (69), Parra (43), Carpenter 2 (57). SF_Carpenter.

Runners left in scoring position_Colorado 2 (Parra, Gray); St. Louis 1 (Molina). RISP_Colorado 1 for 5; St. Louis 1 for 4.

GIDP_Arenado, Garcia.

DP_Colorado 1 (Desmond, Story, Gray); St. Louis 1 (Munoz, DeJong, Carpenter).

Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Gray, W, 9-7 7 1-3 4 3 2 2 5 92 4.99 Oh, H, 15 2-3 0 0 0 0 0 5 2.52 Davis, S, 31-35 1 0 0 0 0 1 6 4.20 St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Flaherty, L, 4-6 5 1-3 5 4 4 2 7 105 3.49 Shreve 1 1 0 0 1 2 24 4.15 Brebbia 2-3 2 2 2 1 1 18 4.14 Webb 1 0 0 0 0 1 12 7.88 Mayers 1 1 0 0 0 0 13 3.58

Inherited runners-scored_Oh 3-2, Shreve 1-1. WP_Oh.

Umpires_Home, Joe West; First, Nic Lentz; Second, Mark Ripperger; Third, Marty Foster.

T_2:51. A_42,636 (45,538).

