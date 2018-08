Rockies 8, Giants 1

By The Associated Press

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Hanson lf 4 0 2 1 0 1 .287 Posey c 3 0 0 0 0 0 .291 Johnson p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Slater ph 1 0 0 0 0 0 .333 Gearrin p 0 0 0 0 0 0 — Belt 1b 4 0 2 0 0 0 .298 Crawford ss 4 0 1 0 0 0 .311 Sandoval 3b 4 0 0 0 0 1 .256 Pence rf 3 0 0 0 1 0 .206 Panik 2b 4 0 0 0 0 0 .245 Hernandez cf 2 0 0 0 0 1 .281 Jackson cf 1 1 1 0 0 0 .247 Stratton p 2 0 0 0 0 1 .097 Hundley c 0 0 0 0 1 0 .265 Totals 32 1 6 1 2 4

Colorado AB R H BI BB SO Avg. LeMahieu 2b 4 2 1 1 1 1 .276 Blackmon cf 5 2 3 2 0 1 .275 Arenado 3b 4 2 2 3 0 0 .313 Gonzalez rf 4 1 1 0 0 0 .267 Story ss 4 0 2 1 0 2 .277 Parra lf 3 0 1 1 1 0 .305 Desmond 1b 4 1 2 0 0 0 .218 Wolters c 4 0 0 0 0 1 .140 Senzatela p 3 0 0 0 0 1 .167 Dunn p 0 0 0 0 0 0 — McGee p 0 0 0 0 0 0 — b-Tapia ph 1 0 0 0 0 0 .000 Musgrave p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 36 8 12 8 2 6

San Francisco 000 000 010—1 6 1 Colorado 201 032 00x—8 12 0

a-grounded out for Johnson in the 8th. b-flied out for McGee in the 8th.

E_Johnson (1). LOB_San Francisco 6, Colorado 6. 2B_LeMahieu (17), Desmond (10). 3B_Story (5). HR_Blackmon (15), off Stratton; Arenado (22), off Stratton. RBIs_Hanson (22), LeMahieu (31), Blackmon 2 (38), Arenado 3 (63), Story (60), Parra (38). CS_Desmond (3).

Runners left in scoring position_San Francisco 3 (Sandoval, Panik 2); Colorado 4 (Arenado, Parra, Desmond, Wolters). RISP_San Francisco 1 for 4; Colorado 4 for 10.

Runners moved up_Wolters. GIDP_Slater.

DP_Colorado 1 (LeMahieu, Story, Desmond).

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Stratton, L, 8-6 5 2-3 11 8 8 1 3 104 4.93 Johnson 1 1-3 1 0 0 1 2 30 5.75 Gearrin 1 0 0 0 0 1 9 4.34 Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Senzatela, W, 3-1 7 3 0 0 0 4 95 4.44 Dunn 1-3 2 1 1 1 0 19 9.00 McGee 2-3 0 0 0 0 0 1 5.58 Musgrave 1 1 0 0 1 0 18 4.44

Inherited runners-scored_Johnson 1-1, McGee 2-0.

Umpires_Home, Angel Hernandez; First, Bill Miller; Second, Todd Tichenor; Third, Alan Porter.

T_2:51. A_48,072 (50,398).

