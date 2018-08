Royals 5, Tigers 4

By The Associated Press

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Martin cf 4 0 0 0 0 2 .248 Goodrum 2b 4 0 1 0 0 1 .243 Castellanos rf 3 2 1 0 1 1 .301 Candelario 3b 3 1 0 1 1 0 .228 Martinez dh 4 1 1 3 0 0 .232 Adduci 1b 2 0 0 0 0 0 .219 a-Hicks ph-1b 1 0 0 0 0 0 .267 McCann c 3 0 0 0 0 1 .230 Iglesias ss 3 0 0 0 0 0 .267 Jones lf 3 0 0 0 0 3 .205 Totals 30 4 3 4 2 8

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Merrifield 2b 4 1 1 0 0 0 .299 Herrera rf 4 1 1 0 0 1 .255 Moustakas 3b 4 1 1 2 0 0 .247 Perez c 4 1 3 2 0 0 .227 Duda 1b 3 0 0 0 1 2 .247 Bonifacio dh 4 1 1 0 0 2 .250 Gordon lf 4 0 0 0 0 2 .236 Goodwin cf 3 0 1 1 0 0 .229 Escobar ss 3 0 1 0 0 1 .202 Totals 33 5 9 5 1 8

Detroit 000 000 301—4 3 1 Kansas City 201 011 00x—5 9 1

a-grounded out for Adduci in the 7th.

E_Iglesias (6), Duda (2). LOB_Detroit 1, Kansas City 5. 2B_Merrifield (31), Perez (13), Bonifacio (7). 3B_Castellanos (4). HR_Martinez (5), off Hill; Moustakas (20), off Zimmermann; Perez (15), off Zimmermann. RBIs_Candelario (38), Martinez 3 (32), Moustakas 2 (61), Perez 2 (47), Goodwin (13). SB_Escobar (5). CS_Goodrum (2), Goodwin (2).

Runners left in scoring position_Kansas City 3 (Merrifield 2, Gordon). RISP_Detroit 1 for 2; Kansas City 2 for 9.

Runners moved up_Candelario, Herrera, Moustakas, Gordon.

Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Zimmermann, L, 4-2 5 7 4 4 1 4 84 3.97 Farmer 2 1 1 1 0 1 22 4.57 Jimenez 1 1 0 0 0 3 17 2.60 Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Smith, W, 1-1 6 1-3 1 2 2 2 6 96 5.58 Hill 0 1 1 1 0 0 10 5.90 McCarthy, H, 8 1 2-3 0 0 0 0 1 16 3.43 Peralta, S, 5-5 1 1 1 1 0 1 21 3.65

Hill pitched to 1 batter in the 7th.

Inherited runners-scored_Hill 2-2.

Umpires_Home, Sam Holbrook; First, Jim Wolf; Second, D.J. Reyburn; Third, Alfonso Marquez.

T_2:43. A_25,957 (37,903).

