Royals 5, White Sox 0

By The Associated Press

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Merrifield 2b 4 1 2 0 0 1 .307 Bonifacio rf 4 2 2 3 0 0 .306 Moustakas 3b 4 0 0 0 0 1 .250 Perez c 4 1 2 2 0 0 .221 Duda 1b 4 0 0 0 0 3 .233 Dozier dh 4 0 1 0 0 1 .211 Gordon lf 4 0 0 0 0 2 .244 Orlando cf 4 1 1 0 0 0 .181 Escobar ss 3 0 1 0 0 1 .199 Totals 35 5 9 5 0 9

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Anderson ss 4 0 1 0 0 1 .246 Garcia rf-2b 4 0 1 0 0 0 .279 Abreu 1b 3 0 1 0 1 2 .256 Davidson dh 4 0 1 0 0 2 .220 Smith c 3 0 1 0 1 0 .321 Moncada 2b 1 0 1 0 1 0 .232 Palka lf 2 0 0 0 0 0 .224 LaMarre lf-rf 4 0 0 0 0 2 .262 Sanchez 3b 4 0 0 0 0 0 .256 Engel cf 3 0 0 0 0 2 .221 a-Tilson ph 1 0 0 0 0 1 .264 Totals 33 0 6 0 3 10

Kansas City 200 010 020—5 9 0 Chicago 000 000 000—0 6 0

a-struck out for Engel in the 9th.

LOB_Kansas City 3, Chicago 9. 3B_Bonifacio (1). HR_Bonifacio (1), off Lopez; Perez (13), off Lopez. RBIs_Bonifacio 3 (8), Perez 2 (41). SB_Merrifield (17), Escobar (4).

Runners left in scoring position_Kansas City 2 (Moustakas 2); Chicago 7 (Abreu, LaMarre 2, Sanchez 2, Palka 2). RISP_Kansas City 1 for 6; Chicago 0 for 8.

Runners moved up_Smith.

Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Duffy, W, 5-8 7 4 0 0 3 8 114 4.59 Hammel 1 2 0 0 0 0 17 6.15 Peralta 1 0 0 0 0 2 18 1.04 Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Lopez, L, 4-7 7 2-3 9 5 5 0 7 108 3.91 Fry 1 0 0 0 0 2 12 3.99 Volstad 1-3 0 0 0 0 0 4 4.91

WP_Duffy 2.

Umpires_Home, Adam Hamari; First, Chad Whitson; Second, Mike Winters; Third, Tim Timmons.

T_2:47. A_20,159 (40,615).

