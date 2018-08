Senior British Open Scores

By The Associated Press

Sunday At The Old Course at St. Andrews St. Andrews, Scotland Purse: $2 million Yardage: 7,216; Par: 72 Final Miguel Angel Jiménez, $314,330 68-67-72-69—276 Bernhard Langer, $209,590 67-69-73-68—277 Stephen Ames, $97,380 66-69-74-69—278 Scott McCarron, $97,380 67-73-70-68—278 Kirk Triplett, $97,380 65-71-73-69—278 Marco Dawson, $52,985 71-67-73-68—279 Tom Lehman, $52,985 68-71-71-69—279 Tom Pernice Jr., $52,985 70-68-71-70—279 Thaworn Wiratchant, $52,985 65-76-69-69—279 Prayad Marksaeng, $37,640 70-70-70-71—281 Jarmo Sandelin, $34,690 68-69-74-71—282 Billy Andrade, $31,255 70-72-69-73—284 Woody Austin, $31,255 70-73-71-70—284 Jerry Kelly, $27,107 74-67-72-72—285 David McKenzie, $27,107 70-72-70-73—285 Colin Montgomerie, $27,107 71-68-72-74—285 Vijay Singh, $27,107 68-69-75-73—285 Stephen Dodd, $23,563 72-69-70-75—286 Paul McGinley, $23,563 66-73-72-75—286 Jesper Parnevik, $23,563 70-70-73-73—286 Fred Couples, $21,590 71-72-73-71—287 Brandt Jobe, $21,590 70-69-73-75—287 Tom Watson, $21,590 69-68-73-77—287 Mark Calcavecchia, $19,360 74-71-73-70—288 Peter Lonard, $19,360 73-70-71-74—288 Gene Sauers, $19,360 72-71-74-71—288 Kevin Sutherland, $19,360 70-71-73-74—288 Peter Fowler, $16,892 71-70-74-74—289 Gary Orr, $16,892 71-70-74-74—289 Tim Petrovic, $16,892 73-68-75-73—289 Duffy Waldorf, $16,892 74-71-69-75—289 Paul Archbold, $13,428 69-75-73-73—290 Markus Brier, $13,428 73-69-76-72—290 Paul Broadhurst, $13,428 71-70-73-76—290 Clark Dennis, $13,428 68-72-77-73—290 Billy Mayfair, $13,428 69-70-76-75—290 Corey Pavin, $13,428 72-69-77-72—290 Kenny Perry, $13,428 68-71-72-79—290 Phillip Price, $13,428 68-72-74-76—290 Jean-Francois Remesy, $13,428 73-70-72-75—290 Jeff Sluman, $13,428 68-68-76-78—290 David Toms, $13,428 67-73-80-70—290 Joe Durant, $10,476 69-72-75-75—291 Bob Estes, $10,476 75-70-71-75—291 Brad Faxon, $10,476 76-69-71-75—291 Sandy Lyle, $10,476 73-66-78-74—291 Scott Parel, $10,476 71-72-72-76—291 Roger Chapman, $9,220 73-70-75-74—292 Mardan Mamat, $9,220 70-73-75-74—292 John Daly, $7,782 69-74-72-78—293 Rafael Gómez, $7,782 77-68-73-75—293 Gary Koch, $7,782 71-73-72-77—293 Jeff Maggert, $7,782 70-72-73-78—293 Loren Roberts, $7,782 71-73-74-75—293 Steen Tinning, $7,782 69-73-73-78—293 Magnus P. Atlevi, $6,120 68-76-72-78—294 Steve Flesch, $6,120 74-69-78-73—294 Santiago Luna, $6,120 73-72-75-74—294 Andy Oldcorn, $6,120 71-73-74-76—294 Mark McNulty, $5,100 77-68-79-71—295 Mark Ridley, $5,100 70-75-75-75—295 Scott Simpson, $5,100 71-72-75-77—295 Gary Wolstenholme, $5,100 72-69-80-74—295 Mark Brooks, $4,110 72-70-72-82—296 David Frost, $4,110 72-73-74-77—296 Mauricio Molina, $4,110 70-68-84-74—296 Des Smyth, $4,110 75-70-77-74—296 Tim Thelen, $4,110 70-73-76-77—296 Scott Verplank, $4,110 69-73-76-78—296 Andre Bossert, $3,500 71-68-79-79—297 Gary Marks, $3,330 69-75-82-72—298 Russ Cochran, $3,160 72-72-76-79—299

