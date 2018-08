Sounders-Earthquakes, Sums

By The Associated Press

Seattle 0 1—1 San Jose 0 0—0

First half_None.

Second half_1, Seattle, Ruidiaz, 1 (Roldan), 62nd minute.

Goalies_Seattle, Stefan Frei; San Jose, Andrew Tarbell.

Yellow Cards_Fernandes, San Jose, 38th.

Referee_Kevin Stott. Assistant Referees_Michael Kampmeinhert, Andrew Bigelow. 4th Official_Hilario Grajeda.

A_16,478 (18,000)

___

Lineups

Seattle_Stefan Frei; Kim Kee-Hee, Jordan McCrary, Nouhou Tolo, Roman Torres; Osvaldo Alonso (Clint Dempsey, 79th), Cristian Roldan, Harry Shipp (Alex Roldan, 87th), Gustav Svensson; Nicolas Lodeiro, Raul Ruidiaz (Will Bruin, 66th).

San Jose_Andrew Tarbell; Harold Cummings, Florian Jungwirth (Tommy Thompson, 69th), Guram Kashia, Nick Lima; Luis Fernandes, Jahmir Hyka (Magnus Eriksson, 78th), Valeri Qazaishvili, Shea Salinas; Danny Hoesen (Quincy Amarikwa, 69th), Chris Wondolowski.

